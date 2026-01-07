«جزيرة ياس» تسجل أعلى عائد استثماري للشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي

كشفت منصة «بيوت» العقارية عن المناطق الأعلى من حيث العائدات الاستثمارية للشقق السكنية الفاخرة، أو ذات السعرين المتوسط أو المنخفض، فضلاً عن فئة الفلل في أبوظبي.

وحدّدت المنصة ثلاث مناطق في فئة «الأسعار المنخفضة» للشقق، تصدّرتها «الريف» بعائدات تصل إلى نحو 9.68%، تلتها منطقة «الغدير» بـ8.4%، ثم «مدينة زايد» بنحو 3.52%، وفي العقارات ذات «الأسعار المتوسطة» حلت مدينة «مصدر» في صدارة المناطق بعائدات تبلغ 8.45%، تلتها «جزيرة الريم» بنحو 7.49%، ثم «بني ياس» بـ5.52%.

وأفادت «بيوت» بأن «جزيرة ياس» تصدرت المناطق كأعلى عائد استثماري في فئة الشقق الفاخرة، خلال العام الماضي، بـ7.07%، تلتها منطقة «شاطئ الراحة» بعائد بلغ 6.66%، ثم «جزيرة السعديات» بعائد يصل إلى نحو 4.05%.

وفي فئة الفلل، حدّدت «بيوت» تسع مناطق تُعدّ الأعلى من حيث العائد الاستثماري، حيث اقتنصت «الريف» الصدارة بالنسبة لأسعار الفلل ذات الأسعار المنخفضة بواقع 6.27%، تلتها «مدينة خليفة» بـ3.95%، ثم «الشامخة» بـ3.68%.

وفي الفلل ذات الأسعار المتوسطة، حلت «حدائق الراحة» في الصدارة بـ6.2%، تلتها «السمحة» بـ5.37%، ثم «المتنزه» بواقع 4.58%، في ما جاءت «جزيرة ياس» في الصدارة بالنسبة للفئة الفاخرة بـ5.43%، ثم «جزيرة الجبيل» بنسبة 4.88%، و«جزيرة السعديات» بـ4.47%.

اتجاهات الإيجارات

إلى ذلك، كشفت «بيوت»، عن اتجاهات الطلب على الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي، حيث سجلت معظم المناطق السكنية الرئيسة زيادات في الأسعار المطلوبة، وارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المناسبة (المنخفضة) بنسبة راوحت بين 8 و30%، كما ارتفعت إيجارات الشقق في الفئة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 25%، مدفوعة بنمو ملحوظ في جزيرة الريم وشارع حمدان، وفي فئة الشقق الفاخرة، ارتفعت الإيجارات بنسبة وصلت إلى 32%، خصوصاً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في شاطئ الراحة وجزيرة السعديات.

أما في قطاع الفلل، فقد ارتفعت الإيجارات في فئة الأسعار المنخفضة بنسبة وصلت إلى 16%، وفي الفئة المتوسطة بين 1 و13%، كما شهدت الفلل الفاخرة زيادات عامة راوحت بين 6 و16% في أبرز المواقع، وفي المقابل سجلت الوحدات المكونة من خمس وست غرف نوم في جزيرتَي ياس والسعديات تصحيحات سعرية وصلت إلى 9%، ما يشير إلى توازن تدريجي بين العرض والطلب في هذه الفئة.

اتجاهات الشراء

وواصلت قِيَم العقارات في أبوظبي مسارها التصاعدي خلال عام 2025، حيث ركّز المشترون الباحثون عن خيارات مناسبة من حيث التكلفة، على مجتمعات مثل الريف، والغدير، ومدينة خليفة، والشامخة.

أما في فئة متوسطي الدخل فبرزت جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وحدائق الراحة، والمنطقة السياحية (المتنزه) كخيارات مفضلة، في حين واصل المشترون في الفئة الفاخرة تفضيل مناطق شاطئ الراحة، جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، لما توفره من أنماط حياة راقية.

أسعار الشقق

وسجلت أسعار الشقق في المجتمعات ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً راوح بين 10 و13%، بينما ارتفعت أسعار الشقق في الفئة المتوسطة بنسبة وصلت إلى 19%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتواصل على السكن المطل على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. أما في الفئة الفاخرة، فقد شهدت الأسعار زيادات أكبر وصلت إلى 27%، لاسيما في جزيرتي ياس والسعديات، لاسيما بعد الإعلان عن «ديزني وورلد» أبوظبي.

أسعار الفلل

وفي ما يخص الفلل ارتفعت أسعار الفلل ذات الأسعار المناسبة في المجتمعات القائمة بنسبة وصلت إلى 11%، مع تصدر «الريف» قائمة النمو، وسجلت الفلل متوسطة السعر زيادات راوحت بين 2 و41%، حيث حققت «السمحة» أعلى نسب الارتفاع، مدفوعة بموقعها الاستراتيجي، وازدياد الطلب على مساكن الفئة المتوسطة.

أما في الفئة الفاخرة فقد ارتفعت أسعار الفلل في جزيرتي ياس والسعديات بنسبة راوحت بين 10 و13%، في حين شهدت جزيرة الجبيل تصحيحاً سعرياً وصل إلى 19%، ما أتاح فرصاً أكبر للوصول إلى بعض العقارات الراقية.

توازن السوق

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت» والرئيس التنفيذي لمجموعة «دوبيزل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «يتمتع سوق أبوظبي العقاري، اليوم، بمستوى متقدّم من التوازن والتناغم بين العرض والطلب عبر مختلف الفئات».

وأشار خان، إلى أن ذلك يأتي مدعوماً باستمرار الأداء القوي في المناطق الرئيسة، علاوة على أن الشفافية تكتسب أهمية محورية بوصفها ركيزة أساسية لاستدامة السوق ونموه.

فرص استثمارية

بدوره، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «نايشن وايد العقارية» - الشرق الأوسط، أمين القدسي، إن «العائدات الاستثمارية للشقق والفلل تختلف بشكل واضح حسب الفئة السعرية والمنطقة، ما يعكس فرصاً استثمارية متنوعة للمستثمرين وفقاً لأهدافهم».

وأشار القدسي لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تصدر (الريف والغدير) للعائدات الاستثمارية في الفئة ذات الأسعار المنخفضة منطقي، نظراً لارتفاع نسبة الإشغال، وانخفاض سعر الشراء مقارنة بالمناطق الأخرى، لافتاً إلى أن «فئة الشقق المتوسطة في مدينة مصدر وجزيرة الريم توفر خيارات متوازنة بين عائد جيد وموقع متميز».

وأوضح أن العائد في الفئات الفاخرة يركز بشكل أكبر على حفظ قيمة الأصل أكثر من الدخل الإيجاري، منوّهاً بأن العائدات على الفلل عادة ما تكون أقل، إلا أن مناطق مثل الريف وحدائق الراحة أثبتت استقراراً إيجارياً عالياً.

وأكد القدسي أن الطلب على التملك العقاري في أبوظبي لايزال مرتفعاً، وأن المشاريع المتميزة التي تم إطلاقها جذبت اهتماماً واسعاً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ما أسهم في سرعة بيع العديد من المشاريع من قبل شركات التطوير العقاري، وتوقع أن تواصل سوق العقارات في أبوظبي تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو الاقتصادي المستدام للإمارة، واستقرارها وما تتمتع به من أمن وأمان، إلى جانب المبادرات الحكومية التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين.

المناطق الأكثر طلباً للشراء والإيجار في أبوظبي

كشفت «بيوت» عن مجموعة من المناطق الأكثر طلباً لشراء وإيجار الشقق والفلل في أبوظبي, خلال العام الماضي 2025، وأشارت إلى أن المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق في الفئة الفاخرة تصدّرتها منطقة شاطئ الراحة، وجزيرتا ياس والسعديات، أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة فحلّت جزيرة الريم ومدينة مصدر وبني ياس في الصدارة، أما الشقق ذات الأسعار المنخفضة فجاءت في الريف والغدير.

بينما تصدرت جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الجبيل، الأكثر طلباً لشراء الفلل في الفئة الفاخرة.

أما المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق، فكانت شاطئ الراحة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات في الفئة الفاخرة، وفي الفئة المتوسطة جزيرة الريم، والخالدية وشارع حمدان، وفي فئة الأسعار المنخفضة جاءت مدينة خليفة والشامخة.

