«دبي المالي» يربح 8 مليارات درهم بدعم أسهم «العقارات»

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، ليغلق المؤشر العام للسوق، مرتفعاً بنسبة 0.851%، أو ما يعادل 52.15 نقطة، عند مستوى 6182.55 نقطة، بدعم من أسهم قطاعات العقارات والصناعة والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.017 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ1.009 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو ثمانية مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاع العقارات بـ2.1%، والصناعة بنسبة 0.69% والبنوك بـ0.41%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 169.49 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 410.29 ملايين درهم، مقابل مبيعات بقيمة 240.8 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 939.12 مليون درهم، بعد التداول على نحو 240.096 مليون سهم، وتنفيذ 14628 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «بنك الإمارات دبي الوطني»، «سالك»، «الاتحاد العقارية»، «بنك دبي الإسلامي»، على نحو 70.73% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 664.4 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 939.12 مليون درهم.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 301.4 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.11% عند 14.5 درهماً، فيما جاء سهم «إعمار للتطوير»، ثانياً بقيمة تداولات 138.07 مليون درهم بنمو 2.23% عند 16 درهماً.

وحلّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 106.99 ملايين درهم عند 29.25 درهماً للسهم، كما سجل سهم شركة سالك تداولات بنحو 40.38 مليون درهم، مرتفعاً 1.56% عند 6.5 دراهم للسهم، فيما بلغت تداولات سهم «الاتحاد العقارية» نحو 40.11 مليون درهم، و«بنك دبي الإسلامي» 37.3 مليون درهم عند 9.38 دراهم للسهم بارتفاع 0.86%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.527% ليغلق عند مستوى 9996.4 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.121 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ3.100 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب 21 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.03 مليار درهم، بعد التداول على نحو 249.07 مليون سهم، وتنفيذ 19493 صفقة.