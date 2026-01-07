«الإمارات الإسلامي»: صفقة تمويل بـ 500 مليون دولار لمصلحة «ماس»

أعلن «الإمارات الإسلامي» إتمام صفقة تمويلية مهيكلة بارزة بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة مجموعة «ماس القابضة»، ويهدف هذا التمويل إلى إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالغاز الطبيعي في رومانيا، بقدرة إنتاجية هائلة تبلغ 1.7 غيغاواط ساعي، لتكون بذلك الأكبر من نوعها في أوروبا، وتُقدّر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 1.2 مليار يورو، ما يجعله ركيزة أساسية لأمن الطاقة في أوروبا ومحركاً رئيساً لنمو الاقتصاد الروماني.

ستُقام محطة الطاقة الجديدة في شمال غربي رومانيا، لتؤدي دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية للطاقة في الدولة وجاراتها، إذ ترتبط شبكة الكهرباء الرومانية بالفعل مع دول الجوار، مثل المجر وأوكرانيا ومولدوفا وبلغاريا وصربيا، وهو ما يُعدّ عاملاً حاسماً لضمان إمدادات قوية وموثوقة من الطاقة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، كما أن شبكة الغاز الرومانية المتصلة بالمجر وأوكرانيا تضمن إمداداً ثابتاً من الغاز الطبيعي الضروري لتشغيل المحطة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في توليد الكهرباء بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2026.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، محمد كمران واجد: «تُعزّز اتفاقية التمويل مع مجموعة ماس القابضة مكانة (الإمارات الإسلامي) كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في المنطقة، والمعروفة بتميّزها في التمويل (المهيكل)، وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بمبادئ التمويل الأخلاقي، وحرصنا على تقديم حلول تمويلية متطورة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تلبي احتياجات السوق المتغيّرة، كما أن إسهامنا في تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة بالغاز في أوروبا لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يُمثّل نقلة نوعية نحو تعزيز المرونة في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر استدامة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ماس القابضة، أحمد إسماعيل صالح: «نفخر بشراكتنا مع (الإمارات الإسلامي)، حيث يُعدّ التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة عاملاً أساسياً في تحويل هذا المشروع الطموح إلى واقع ملموس، ويُمثّل هذا التمويل البالغ 500 مليون دولار من (الإمارات الإسلامي) دفعة قوية لمجموعة ماس القابضة ولقطاع الطاقة في أوروبا، كما يعكس هذا المشروع رؤيتنا لمستقبل آمن ومستدام للطاقة».