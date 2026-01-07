«أراضي دبي» تعرّف المتعاملين بخدمات «إيجاري»

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملة توعوية حول نظام «إيجاري»، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي بإجراءات تسجيل عقود الإيجار، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحسين تجربة المتعاملين في السوق الإيجارية بالإمارة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويُعزّز مبادئ الشفافية والثقة.

وتأتي الحملة تحت شعار «خطوة بخطوة»، وتركّز على تقديم محتوى توعوي مبسّط وواضح، يجيب عن أبرز الاستفسارات المتداولة حول خدمات «إيجاري»، بما يشمل تسجيل عقود الإيجار وإلغاءها، وتحميل الشهادات، واحتساب نِسَب الزيادة الإيجارية، وإجراءات الإخطار، وعدم التجديد.