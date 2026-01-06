عبر منصة "تم".. "تبادل العزب" لحاملي عقود الإيجار مرة واحدة فقط

أطلقت دائرة البلديات والنقل خدمات إدارة عقود إيجار عزب التربية بشكل كامل عبر منصة "تم"، لتسهيل التبادل والاستبدال والتنازل عن العقود في جميع مناطق أبوظبي.

وأجابت الدائرة عبر حسابها على موقع "إكس" على مجموعة من أبرز الأسئلة الشائعة بشأن استخدام الخدمة بسهولة، إذ أوضحت أن مستأجري العزب بعقود ايجار سارية هم من يمكنهم التقديم على خدمات الاستبدال أو التبادل أو التنازل.

وفي حال كانت العزبة مستأجرة لأكثر من طرف، ذكرت الدائرة أنه تكفي موافقة الوكيل عند وجود وكالة قانونية وإلا فتشترط موافقة جميع المستأجرين.

وأشارت إلى أن مدة إتمام المعاملة هي 15 يوم عمل، موضحة أن عدد مرات الاستبدال والتبادل والتنازل هي مرة واحدة، فيما تتضمن شروط التقديم على الخدمة أن تكون العزبة مسجلة بعقد ساري وخالية من المخالفات أو المتأخرات وفي منطقة نظامية.

وتتيح خدمة «تبادل العزب» لحاملي عقود الإيجار سارية المفعول تبادل عزبهم المستأجرة مرة واحدة فقط، بموافقة متبادلة بين الأطراف وموافقة البلدية المعنية، مع التقيُّد بالشروط المحددة.

وأوضحت الدائرة أنها تُتيح للمستأجر الحالي استبدال عزبة بأخرى من المخزون المتاح لدى البلدية في موقع مختلف، والحصول على عقد إيجار جديد. ويُسمَح للمتعامل باستخدام الخدمة مرة واحدة فقط، بينما خدمة «التنازل عن العزب بين الأفراد» تُتيح للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمستأجر جديد بعد استيفائه الشروط، مع التزام المستأجر (المتنازل) بعدم المطالبة بأيِّ عزبة مستقبلاً.

ومن خلال منصة «تم»، يمكن للمتعاملين رفع المستندات المطلوبة ومتابعة حالة الطلب إلكترونياً، وبمجرد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة وسداد الرسوم، يتم إصدار العقود وتحميلها مباشرة بسهولة وكفاءة.

وأكَّدت الدائرة أنَّ الرسوم المطبَّقة تشمل رسوم خدمة تعادل 3.6% من قيمة عقد الإيجار، ورسوم تسجيل (مبلغ 500 درهم)، إضافةً إلى رسم الإيجار السنوي المحدّد وفقاً للمساحة الإجمالية (بالمتر المربع) وما إذا كانت العزبة مكتملة الخدمات أم لا.