دبي تستضيف «بروبتيك كونيكت» فبراير المقبل

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي استضافة النسخة الإقليمية الأولى من مؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة لتكنولوجيا العقارات، وذلك يومي الرابع والخامس من فبراير المقبل.

ومن المنتظر أن يستقطب «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» أكثر من 3000 مشارك من حول العالم، بمشاركة ما يزيد على 1500 شركة تُمثّل منظومة القطاع العقاري، بما في ذلك ملاك ومطورو ومشغلو العقارات، والمستفيدون منها، والوسطاء العقاريون، ومزودو الحلول والتقنيات، إلى جانب مستثمري رأس المال الجريء، والمتخصصين في التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ «بروبتيك كونيكت» أسرع مؤتمرات تكنولوجيا العقارات نمواً على مستوى العالم، إذ يجمع أكثر من 200 متحدث عالمي من أبرز المؤسسات العقارية والاستثمارية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

وتضم أجندة المؤتمر 60 جلسة حوارية متخصصة على خمس منصات رئيسة تغطي قطاعات السكن والضيافة والتجارة والصناعة والتطوير العقاري وإدارة الأصول، إلى جانب 50 دراسة حالة لمشروعات عالمية ناجحة، و25 ورشة عمل واجتماعاً مغلقاً تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتحليل البيانات، وتقنيات تحسين الكفاءة التشغيلية.

وتم اختيار دبي لاستضافة نسخة الشرق الأوسط لتكون أول وجهة عالمية ضمن خطة «بروبتيك كونيكت» للتوسع الدولي عبر أربع فعاليات كبرى في أوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة وآسيا.