تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في «دبي المالي العالمي»

أكد مركز دبي المالي العالمي التزامه بدعم الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية، من خلال تشكيل لجنة استشارية استراتيجية لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد المركز، في بيان، أمس، أن هذا الالتزام يتزامن مع إعلان دولة الإمارات عن تخصيص 2026 ليكون «عام الأسرة»، ومع إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الأجندة تأتي لتشكل إطاراً استراتيجياً شاملاً يضمن استقرار الأسرة وازدهارها على المدى الطويل.

وبوصفه أكبر منظومة للشركات العائلية في دولة الإمارات، يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1250 كياناً مرتبطاً بهذه المنظومة، وتتلقى هذه الكيانات الدعم من أكثر من 600 شريك، من بينهم بنوك خاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات محاماة، وشركات استشارية.

كما تدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً، أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات.

وتشكل الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية، حيث تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.

وتهدف اللجنة الاستشارية الاستراتيجية التي تدعم تلك الكيانات، إلى توجيه وإرشاد المركز من خلال تعزيز أفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب الإدارة عبر الأجيال، والحفاظ على الثروة، وتوفير الوصول إلى نخبة من الخبراء والمستشارين ومقدمي الخدمات، فضلاً عن تقديم حلول تدريبية للبرامج التعليمية، وتوفير أطر عمل عالية الجودة لهياكل الثروات والشركات العائلية من خلال معايير شديدة تتعلق بالخصوصية.

كما تهدف اللجنة إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي للمساهمة في تشكيل توجهات وأولويات مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وتوفر رؤى مُتخصصة وغير متحيزة لتعزيز عروض مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، وتسهم في الريادة الفكرية بشأن الاتجاهات التي تؤثر على الثروة العائلية على مستوى العالم، وتقدم المزيد من الدعم بما في ذلك تسهيل التوعية وتبادل المعرفة والتواصل والتعاون والتعليم.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يواصل مركز دبي المالي العالمي ريادته في تمكين الشركات العائلية من المساهمة في نمو وتطور مجتمعنا، وضمان نجاحها وازدهارها في الوقت نفسه».

وأضاف: «بفضل جهود مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والإرشادات والتوجيهات السديدة من الشركاء، والهياكل العالمية الرائدة التي تدعم النمو، يرسخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي وجهة رائدة للجيلين الثاني والثالث من الشركات العائلية محلياً وإقليمياً، وبشكل متزايد عالمياً»، مشيراً إلى أن «مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يبرز كركيزة أساسية في مشهد إدارة الثروات الخاصة».