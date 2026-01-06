71 فعالية في «دبي التجاري العالمي» خلال النصف الأول من 2026

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026 التي تضم 71 فعالية، تشمل معارض ومؤتمرات دولية، تقام في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يدعم نمو الأعمال والتجارة، ويُعزّز تدفق الاستثمارات العالمية إلى دبي.

وذكر المركز، في بيان، أن أجندة النصف الأول، ستجمع قادة القطاعات والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في دبي، ضمن فعاليات متنوعة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن أجندة فعاليات النصف الأول من عام 2026، تعكس الدور المحوري لدبي كمحفز للنمو الاقتصادي، وسياحة الأعمال، والتعاون بين القطاعات المختلفة، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأضاف أن المعارض والمؤتمرات التي ينظمها المركز ويستضيفها تُشكّل محفزاً استراتيجياً لسياحة الأعمال، من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية وتحقيق قيمة مستدامة، عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتنطلق فعاليات عام 2026 بمعرض إنترسك المتخصص في قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، الذي يقام تزامناً مع «معرض لايت + إنتلجنت بيلدنغ ميدل إيست» المتخصص في قطاعات الأمن والمباني الذكية والإضاءة، يلي ذلك معرض «فيسبا الشرق الأوسط» للطباعة المتخصصة واللافتات.

كما يعود معرض عالم القهوة دبي (18-20 يناير)، يليه مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، و«معرض طب الأسنان العربي - إيدك دبي»، ويُختتم يناير بعودة فعالية «غلفود» التي ستقام في مركزَي «دبي التجاري العالمي» و«دبي للمعارض».

بدوره، سيشهد فبراير انطلاق معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، تزامناً مع مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط. كما يستضيف فبراير المعرض الدولي للطوابع - دبي، ومعرض الصحة العالمي، ومعرض WHX Labs دبي، المعروف سابقاً باسم «ميدلاب الشرق الأوسط» المتخصص في علوم المختبرات الطبية.

وتُختتم فعاليات فبراير بـ«معرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه والتسلية»، ومعرض «آي إف إكس إكسبو دبي».

وبعد عيد الفطر يستأنف المركز أجندة فعالياته في مارس وأبريل، بدءاً من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات، ثم معرض الخليج للطباعة والتغليف، تزامناً مع مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما.

وتستمر فعاليات أبريل مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي، و«معرض دوموتيكس الشرق الأوسط» للتصميم والتصنيع، إضافة إلى معرض عالم الحيوانات الأليفة العربي، ومعرض العقارات الدولي، ومعرض الشرق الأوسط للطلاء، ومعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، ومعرض فنون العالم دبي، و«معرض بيبي إكسبو».

بدوره، يستهل مايو فعالياته بعودة سوق السفر العربي، كما يعقد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير - ديهاد، والمؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطوارئ والكوارث، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك.

ويتجه التركيز خلال النصف الثاني من الشهر نحو قطاعات البنية التحتية والطيران، حيث يجمع مؤتمر ومعرض سيملس الشرق الأوسط، ومعرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات، نخبة من قادة قطاعات المدفوعات والتجارة، إضافة إلى الطيران وتطوير المطارات.

أما يونيو فيختتم النصف الأول من العام بتركيز قوي على قطاعات الضيافة والتصميم والفعاليات والتنقل والسلامة العامة، ويستهل الشهر فعالياته بمعرض الفنادق، ومعرض إندكس، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات.

وتختتم فعاليات النصف الأول من العام بمعرض «تشاينا هوم لايف دبي»، ومعرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، والقمة الشرطية العالمية.