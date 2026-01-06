«مِراس» تكشف عن المخطط السكني لحي دبي للتصميم

كشفت شركة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن المخطط السكني الرئيس الموسع لحي دبي للتصميم، بهدف تحويل الحي إلى واحد من أكثر الأحياء المطلة على الواجهة البحرية جاذبية وإبداعاً في دبي.

ويقع المخطط الموسع لحي دبي للتصميم بين «وسط مدينة دبي» و«خور دبي»، ويمتد على مساحة 18 مليون قدم مربعة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المخطط السكني الموسع، الذي صممته وتطوره «مِراس»، يضم مزيجاً متنوعاً من التجارب السكنية والثقافية والتجزئة والضيافة، لافتاً إلى أن من أبرز معالم المخطط الرئيس الجديد «ديزاين لاين»، وهو ممر مظلل بالكامل، ومُخصص للمشاة، ويربط أرجاء حي دبي للتصميم، وستشكل خمس مناطق مميزة الطابع الجديد للحي، تضم الأولى منازل وفنادق مطلة على ممشى الواجهة البحرية. أما المنطقة الثانية فستجمع بين المساكن والمتاجر والمطاعم، فيما تشكل المنطقة الثالثة النواة الثقافية للحي، بينما ستوفر المنطقة الرابعة بيئة معيشية تركز على الصحة والاسترخاء، في حين ستكون المنطقة الخامسة مركزاً للإبداع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يسهم المشروع في تعزيز مكانة حي دبي للتصميم كمعيار عالمي للحياة الحضرية، وبما يرسخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للاستثمار طويل الأمد وجذب المواهب».