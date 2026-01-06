إيجارات فلل دبي تسجل أرقاماً قياسية في 2025.. و«نخلة جميرا» تتصدر 24 منطقة

أظهرت بيانات لمنصة «بيوت» العقارية، خاصة لـ«الإمارات اليوم»، حول حركة الإيجارات العقارية لمختلف فئات الفلل في دبي، خلال عامَي 2024 و2025، تحركات ملحوظة وأسعاراً قياسية في إيجارات الفلل ضمن 24 منطقة رئيسة بالإمارة.

وكشفت البيانات تصدر منطقة «نخلة جميرا» المناطق الـ24 التي شملها الرصد، من حيث متوسط سعر إيجار الفلل من فئة «ثلاث غرف» بـ653 ألف درهم سنوياً، والفلل من فئة «أربع غرف» بـ1.213 مليون درهم سنوياً، والفلل من فئة «خمس غرف» بـ1.595 مليون درهم سنوياً.

ووفقاً للبيانات التي أعدتها «المنصة»، فإن متوسط كلفة الإيجار السنوي لفيلا من ثلاث غرفة في المناطق محل الرصد خلال عام 2025 بلغ 247.125 ألف درهم مقارنة مع 230.125 ألف درهم، بنمو نسبته 7.38%، فيما بلغ متوسط كلفة الإيجار السنوي لفيلا من أربع غرفة 331.583 ألف درهم مقارنة مع 308.291 آلاف درهم خلال عام 2024، بارتفاع نسبته 7.55%.

كما ارتفع متوسط كلفة الإيجار السنوي لفيلا مكونة من خمس غرف خلال عام 2025، بنسبة 4.79%، مسجّلاً نحو 471.823 ألف درهم مقارنة مع 450.235 ألف درهم خلال عام 2024، وبذلك سجل متوسط نمو كلفة الإيجار السنوي للفلل في دبي خلال عام 2025 في الـ24 منطقة، محل الرصد بمختلف فئاتها، نحو 6.5% مقارنة بعام 2024.

قائمة المناطق

وضمت قائمة المناطق محل الرصد: «نخلة جميرا»، و«ند الشبا»، و«البرشاء»، و«جميرا بارك»، و«دبي هيلز استيت»، و«أم سقيم»، و«جميرا»، و«الينابيع»، و«المرابع العربية»، و«المرابع العربية 2»، و«المرابع العربية 3»، و«الفرجان» و«تلال الغاف»، و«دماك هيلز»، كما ضمت قائمة المناطق: «مدينة محمد بن راشد»، و«مُدن»، و«قرية جميرا الدائرية»، و«ريم»، و«دبي لاند»، و«تاون سكوير»، و«ذا فالي إعمار»، و«مردف»، و«دبي الجنوب»، و«دماك هيلز 2».

فلل من «3 غرف»

وتصدرت «نخلة جميرا» 24 منطقة شملها الرصد خلال عام 2025، من حيث متوسط سعر إيجار الفلل من فئة «ثلاث غرف» بـ653 ألف درهم سنوياً، فيما كانت «دماك هيلز 2» الأقل لهذه الفئة بـ109 آلاف درهم.

وأظهرت البيانات أن مناطق «ند الشبا»، و«البرشاء»، و«جميرا بارك»، و«دبي هيلز استيت»، و«أم سقيم»، و«جميرا» من بين المناطق الأعلى من حيث متوسط كلفة الإيجارات سنوياً خلال عام 2025، فيما كانت مناطق: «دبي الجنوب»، و«مردف»، و«ذا فالي إعمار»، و«تاون سكوير» بين المناطق الأقل.

وسجل متوسط الإيجار السنوي لفيلا من ثلاث غرف في منطقة «ند الشبا» 354 ألف درهم، خلال العام الماضي، تليها منطقة «البرشاء» بـ353 ألف درهم، و«جميرا بارك» بـ351 ألف درهم، و«دبي هيلز استيت» بـ336 ألف درهم، و«أم سقيم» 314 ألف درهم، و«جميرا» 310 آلاف درهم.

فيما سجل متوسط إيجار فيلا مكونة من ثلاث غرف سنوياً في منطقة «دبي الجنوب» نحو 131 ألف درهم، وفي «مردف» نحو 140 ألف درهم، وفي «ذا فالي إعمار» 148 ألف درهم، وفي «تاون سكوير» 158 ألف درهم.

وكشفت البيانات أن إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف ارتفعت في 19 منطقة مقابل انخفاضها في خمس مناطق، فيما سجلت منطقة «ند الشبا» أعلى معدل نمو في متوسط قيمة الإيجار السنوي بنسبة 46.47% لتصل إلى 354 ألف درهم سنوياً في عام 2025، مقارنة بـ241 ألف درهم في العام السابق، تليها منطقة «نخلة جميرا» بزيادة تصل إلى 39.83%.

فلل «4 غرف»

وفي فئة أربع غرف نوم، تصدرت منطقة «نخلة جميرا» كل المناطق المشمولة بالرصد خلال عام 2025، من حيث متوسط إيجار الفيلا بـ1.213 مليون درهم سنوياً، فيما كانت «داماك هيلز 2» الأقل لهذه الفئة بـ128 ألف درهم.

وجاءت منطقة «مدينة محمد بن راشد» ثانياً بقيمة 508 آلاف درهم، مقارنة مع 263 ألف درهم في عام 2024، بارتفاع نسبته 93.54%، تلتها منطقة «جميرا بارك» بـ415 ألف درهم، ثم «أم سقيم» بـ398 ألف درهم، فيما سجلت منطقة «المرابع العربية 3» نمواً في متوسط أسعار الإيجارات بقيمة 69.9% مرتفعة من 206 آلاف درهم في 2024 إلى 349 ألف درهم في العام الماضي.

وكان أقل متوسط إيجار فيلا مكونة من أربع غرف سنوياً في منطقة «مردف» نحو167 ألف درهم، ثم «دبي الجنوب» نحو 186 ألف درهم، و«ذا فالي إعمار» 193 ألف درهم، و«تاون سكوير» 199 ألف درهم.

وارتفعت إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف في 18 منطقة مقابل انخفاضها في ست مناطق، بينها «داماك هيلز» بـ14.08%، والفرجان بـ12.01%، وجميرا بـ6.13%، و«دبي هيلز استيت» بـ2.56%.

فلل «5 غرف»

واستمرت منطقة «نخلة جميرا» في صدارة الـ24 منطقة التي شملها الرصد خلال العام الماضي، من حيث متوسط سعر إيجار الفلل من فئة «خمس غرف» بـ1.595 مليون درهم سنوياً، فيما كانت «داماك هيلز2» الأقل لهذه الفئة بـ150 ألف درهم.

وأظهرت البيانات أن مناطق «مدينة محمد بن راشد» و«دبي هيلز استيت»، و«تلال الغاف»، و«ند الشبا»، و«جميرا بارك»، و«جميرا» من بين المناطق الأعلى، من حيث متوسط كلفة الإيجارات سنوياً خلال عام 2025، فيما كانت مناطق «مردف»، «قرية جميرا الدائرية»، «دبي الجنوب»، بين المناطق الأقل من حيث متوسط كلفة الإيجارات سنوياً.

وسجل متوسط سعر الإيجار السنوي لفيلا من خمس غرف في «مدينة محمد بن راشد» 1.379 مليون درهم، تليها منطقة «دبي هيلز استيت» بـ732 ألف درهم، و«تلال الغاف» بـ632 ألف درهم، و«ند الشبا» بـ615 ألف درهم، و«جميرا بارك» 562 ألف درهم، و«جميرا» 558 ألف درهم، فيما سجل متوسط إيجار فيلا مكونة من خمس غرف سنوياً في منطقة «مردف» نحو 194 ألف درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» 243 ألف درهم، و«دبي الجنوب» 274 ألف درهم، و«دبي لاند» 316 ألف درهم.

وكشفت البيانات أن إيجارات الفلل المكونة من خمس غرف ارتفعت في 15 منطقة مقابل انخفاضها في ست مناطق.

وسجلت منطقة «دبي هيلز استيت» أعلى معدل نمو في متوسط قيمة الإيجار السنوي بنسبة 81.19% لتصل إلى 732 ألف درهم سنوياً في عام 2025، مقارنة بـ404 آلاف درهم في العام الماضي، تلتها منطقة «ند الشبا» بزيادة تصل إلى 31.25%، حيث سجلت 615 ألف درهم في 2025، مقارنة مع 468 ألف درهم في العام السابق.

• 331.5 ألف درهم متوسط كلفة الإيجار السنوي لفيلا من 4 غرف خلال 2025.

• %93 ارتفاعاً في متوسط إيجار فيلا من 4 غرف في «مدينة محمد بن راشد».