مبادرة لتزويد اليخوت بالوقود الحيوي في «مرسى دبي» و«الخور»

أعلنت مجموعة «إعمار للضيافة»، بالتعاون مع شركة «لوتاه للوقود الحيوي»، إطلاق مبادرة لتزويد اليخوت بوقود حيوي مستدام في ناديَي مرسى دبي لليخوت ومرسى الخور لليخوت، لتكون من أولى المبادرات من نوعها في قطاع اليخوت الترفيهية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب هذه الشراكة سيبدأ كل من «مرسى دبي» و«مرسى الخور»، بتزويد أعضاء الناديين وأصحاب اليخوت بوقود اليخوت الحيوي المستدام «SBYF»، الذي تنتجه «لوتاه للوقود الحيوي» من زيوت الطهي المعاد تدويرها، حيث يتم تحويل هذه الزيوت إلى وقود حيوي بمعايير بحرية عالية الجودة.

وقال نيكولاس بيلاتون من «إعمار للضيافة»: «سيتم تنفيذ المشروع تدريجياً، لضمان الجاهزية التشغيلية واستقرار جودة الوقود واستدامة الإمدادات على المدى الطويل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، يوسف سعيد لوتاه: «ستتم عمليات التزويد بالوقود المستدام في مرحلتها الأولى في ناديَي مرسى دبي ومرسى الخور وفق جدول زمني محدد، مع إمكانية التوسع لاحقاً بناءً على الإقبال والطلب».