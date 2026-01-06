غرف دبي تدعم الشركات الصغيرة بخدمات مصرفية متكاملة

أبرمت غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف تعزيز الدعم المصرفي لمجتمع الأعمال بشكل عام، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات مصرفية متكاملة تلبي متطلبات نموها المستدام.

وتنص المذكرة على تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، لتوظيف الخبرات والموارد وشبكات الأعمال بشكل تكاملي لتطوير خدمات عالية التأثير وحزم مصممة خصيصاً ودعم مصرفي فعّال، بما يسهم في تعزيز القيمة المقدمة لمجتمع الأعمال في دبي.

وذكرت الغرف، في بيان، أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجال الخدمات المصرفية العالمية، إضافة إلى التعاون لتقديم دعم خاص لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة «ADIB Ventures» من مصرف أبوظبي الإسلامي، الهادفة إلى تسريع الابتكار وتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص في غرف دبي على تعزيز العمل المشترك لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص».

وأضاف: «تأتي مذكرة التفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم مسيرة النمو للشركات في مختلف القطاعات، بما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال».

من جهته، قال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، أميت مالهوترا: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تزويدها بالأدوات المالية والدعم الاستشاري والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعزز قدرتها على النمو بثقة».

وأضاف: «من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تعميق دعمنا لرواد الأعمال والشركات سريعة النمو، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم خدمات مصرفية رقمية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة».