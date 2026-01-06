الإمارات للشحن الجوي تتسلم 10 طائرات «بوينغ 777» خلال 2026

اختتمت «الإمارات للشحن الجوي»، الذراع المتخصصة للشحن في «طيران الإمارات»، عام 2025، بخارطة طريق واضحة وطموحة نحو النجاح في عام 2026، بعد عام حافل بالاستثمارات النوعية التي شملت تعزيز الأسطول وتوسيع الشبكة، وإبرام شراكات استراتيجية جديدة، وإعادة تشكيل المشهد الرقمي، وإطلاق منتجات مبتكرة بالكامل.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «خلال عام 2025، وضعنا الأسس الصلبة للمرحلة المقبلة من النمو، من خلال ترسيخ ركائز أعمالنا الأساسية وتوسيع شبكتنا العالمية، إلى جانب الابتكار في محفظة منتجاتنا وعملياتنا التشغيلية، بما يلبّي متطلبات عملائنا الحالية ويستبق احتياجاتهم المستقبلية».

وأضاف: «من المتوقع أن يشكّل عام 2026 نقطة تحوّل رئيسة في مسار توسّع أسطولنا، مع تسلّم ما يصل إلى 10 طائرات شحن من طراز (بوينغ 777) بحلول ديسمبر، ما سيدفع نمو أعمالنا إلى آفاق جديدة. كما ستتيح هذه الزيادة النوعية في السعة فرصاً أكبر لتوسيع الشبكة وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز مرونة الحلول، وتقديم قيمة مضافة أكبر عبر شبكتنا العالمية».

ومع بداية عام 2025، تسلّمت «الإمارات للشحن الجوي» أولى طائرات الشحن الجديدة من طراز «بوينغ 777»، تليها طائرتان إضافيتان خلال الأشهر اللاحقة، ما أتاح للناقلة إحالة الطائرات الأقدم إلى التقاعد، والوفاء بالتزامها بتشغيل واحد من أحدث أساطيل الشحن في العالم.

ويضم الأسطول حالياً 11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777»، إضافة إلى خمس طائرات «بوينغ 747» مستأجرة بنظام التأجير التشغيلي، كما دخلت أول طائرة ركاب تابعة لطيران الإمارات برنامج التحويل إلى طائرة شحن، تمهيداً لبدء تشغيلها الكامل في عام 2026. وبحلول نهاية العام المقبل، تستهدف «الإمارات للشحن الجوي» تشغيل أسطول يضم نحو 21 طائرة شحن، ما يضيف سعات كبيرة إلى عملياتها الحالية.

وفي إطار رؤيتها طويلة الأمد لتعزيز شبكة وجهات الشحن، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» خلال عام 2025 رحلات شحن إلى ثماني وجهات جديدة، كما عزّزت خدماتها إلى وجهات ذات أحجام شحن مرتفعة مثل غوانزو، وشنغهاي، وجوهانسبرغ، عبر إضافة رحلات ترددية أسبوعية جديدة، وتم تعزيز خدمة هانوي التي تم إطلاقها أخيراً بسرعة لتصبح أربع رحلات أسبوعياً، ومع نهاية العام باتت الناقلة تخدم 42 وجهة عالمية عبر ست قارات من خلال رحلات الشحن.

كما واصلت «الإمارات للشحن الجوي» خلال العام تعزيز شبكة شراكاتها التي تضم أكثر من 180 شريك نقل جوي حول العالم من خلال توقيع اتفاقيات جديدة لتوسيع نطاق حضورها الدولي، ففي فبراير أبرمت شراكة مع «شركة أسترال للطيران» في إفريقيا، تلتها شراكة أخرى في أبريل مع شركة «تيليبورت» في جنوب شرق آسيا، وفي الوقت نفسه عززت الناقلة شراكاتها الاستراتيجية القائمة مع شركات طيران عالمية، من بينها «إير كندا»، و«يونايتد»، و«فيرجن أتلانتيك».