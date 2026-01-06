«دبي لصناعات الطيران» تجمع تمويلات بقيمة 3.9 مليارات دولار

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران»، أمس، عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2025، وبحسب بيان صحافي، صدر أمس، فقد جمعت المجموعة تمويلاً بقيمة 3.9 مليارات دولار عبر الاقتراض بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ 5.3 سنوات، كما دخلت سوق الصكوك بإصدار صكوك مرجعية بقيمة 650 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وحصلت على نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتماني «KBRA».

وبحسب البيان، وقّع قسم تأجير الطائرات وأتم صفقة استحواذ على شركة (Nordic Aviation Capital) بملياري دولار، والاستحواذ على 280 طائرة «261 مملوكة و19 مدارة»، كما شهد العام بيع 112 طائرة «95 مملوكة، و17 مدارة».

وشهد العام الماضي، كذلك، توقيع 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل «227 مملوكة، و46 مدارة»، وتم توقيع وإتمام صفقة بيع وإعادة تأجير طويلة الأجل لـ10 طائرات من طراز «بوينغ 737-9» مع «يونايتد إيرلاينز»، وتأجير 10 طائرات من طراز «بوينغ 737-8» لشركة «AJet» بعقد طويل الأجل، وتسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول «ABS» للطائرات بقيمة 610 ملايين دولار موزعة على شريحتين، لمصلحة أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة.

بدوره، سجل قسم الهندسة «دي ايه إي للهندسة» أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل، وأكثر من 320 فحصاً للطائرات، وخدمة أكثر من 60 شركة طيران، وافتتاح حظيرة طائرات جديدة بخمسة مسارات، ما زاد السعة 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «عام 2025 شكّل محطة مفصلية جديدة في مسيرة (دبي لصناعات الطيران)، حيث واصلت توسيع نطاق حضورها العالمي»، وأشار إلى أن قسم تأجير الطائرات في الشركة «دي إيه إي كابيتال»، أنهى العام بتحقيق نمو في حجم الأسطول بنسبة 35%، ما أهّله للدخول ضمن أكبر خمس شركات عالمياً في مجال تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول، في حين تواصل «دي إيه إي للهندسة» ترسيخ مكانتها العالمية.