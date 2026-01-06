الأقل عالمياً.. 4.5% الفاقد في شبكة مياه دبي

يسهم «نظام إدارة توزيع المياه الذكي» في تعزيز تنافسية هيئة كهرباء ومياه دبي وتميزها على مستوى العالم، من حيث تقليص نسبة الفاقد في شبكة المياه وكفاءة العمليات التشغيلية.

وأسهم النظام في زيادة عدد أجهزة مراقبة الضغط في أنابيب التوزيع، خلال العام الماضي، إلى 205 أجهزة، وزيادة عدد الصمامات الآلية التي يمكن من خلالها التحكم بشبكة التوزيع عن بُعد إلى 198 صماماً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الإدارة الفعالة للمياه والأصول وتحسين أتمتة وكفاءة العمليات، أثمرت وصول نسبة الفاقد في شبكة المياه في دبي إلى 4.5% التي تعد الأقل عالمياً.