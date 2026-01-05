"دبي لصناعات الطيران" تعلن أهم نتائج أعمالها وعملياتها لعام 2025

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم عن نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لكامل عام 2025.

دي ايه إي كابيتال:

• توقيع وإتمام صفقة الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital بقيمة ملياري دولار

• الاستحواذ على 280 طائرة (261 مملوكة؛ 19 مدارة)

• بيع 112 طائرة (95 مملوكة؛ 17 مدارة)

• توقيع 273 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل (227 مملوكة؛ 46 مدارة)

• توقيع وإتمام صفقة بيع وإعادة تأجير طويلة الأجل لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 مع يونايتد إيرلاينز United Airlines

• تأجير عشر طائرات من طراز بوينغ 737-8 لشركة AJet بعقد طويل الأجل

• تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول (ABS) للطائرات بقيمة 610 مليون دولار موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير أصوله الشركة

دي ايه إي للهندسة:

• تسجيل أكثر من 1.8 مليون ساعة عمل

• إجراء أكثر من 320 فحصاً للطائرات

• خدمة أكثر من 60 شركة طيران من أكثر من 30 دولة في 5 قارات

• افتتاح حظيرة طائرات جديدة بخمسة مسارات، مما زاد السعة بنسبة 30%

المجموعة:

• جمعت تمويلاً بقيمة 3.9 مليار دولار عبر الاقتراض بمتوسط فترة استحقاق مرجحة تبلغ 5.3 سنوات

• دخلت سوق الصكوك بإصدار صكوك مرجعية بقيمة 650 مليون دولار لمدة 5 سنوات

• حصلت على نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة التصنيف الائتماني KBRA

وتعليقاً على النتائج، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "شكّل عام 2025 محطة مفصلية جديدة في مسيرة دبي لصناعات الطيران، حيث واصلنا توسيع نطاق حضورنا العالمي وتعزيز موقعنا كشركة رائدة في خدمات الطيران. وقد أنهى قسم تأجير الطائرات في الشركة دي إيه إي كابيتال العام بتحقيق نمو في حجم الأسطول بنسبة 35%، ما أهّله للدخول ضمن أكبر خمس شركات عالمياً في مجال تأجير الطائرات من حيث حجم الأسطول، في حين تواصل دي إيه إي للهندسة ترسيخ مكانتها كشركة مستقلة ورائدة إقليمياً في صيانة وإصلاح هياكل الطائرات".