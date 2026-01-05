تغيير عنوان بريد «جيميل» دون فقدان الرسائل

إذا لم يعد عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم على خدمة «جيميل»، الذي أنشأه منذ فترة طويلة، مناسباً لاحتياجاته، فقد يتمكن قريباً من تغييره من دون فقدان الوصول إلى رسائله وملفاته المرتبطة بحساب «جيميل» الذي يريد تغييره. وأشار موقع «سي نت دوت كوم» إلى ظهور صفحة توضيحية من «غوغل» تشير إلى أنه سيتاح للمستخدمين تغيير عنوان بريدهم الإلكتروني، وللتحقق من توافر هذه الميزة الجديدة يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه على «غوغل»، ثم ينقر على «المعلومات الشخصية» في الزاوية العلوية اليسرى، ثم في قسم البريد الإلكتروني، انقر على «حساب جيميل»، وأخيراً ينقر على «تغيير عنوان بريد حساب غوغل»، وإذا لم يجد هذا الخيار فقد لا تكون الميزة متاحة في منطقته بعد، يذكر أن عدد مستخدمي «جيميل» يراوح بين 1.5 مليار ومليارَي مستخدم، وفقاً لمواقع إلكترونية مختلفة تُتابع إحصاءات مستخدمي «غوغل».