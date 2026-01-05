«ديوا» تطوّر حلاً ذكياً لتصميم شبكات توزيع الكهرباء

طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» حلاً ذكياً مبتكراً لتصميم شبكات توزيع الكهرباء، لدعم التخطيط الفعّال لشبكات «جهد 11 كيلوفولت»، وتحسين كفاءة التصميم، وتقليل الزمن والكلفة المرتبطين بتنفيذ الأعمال، بما يعزز موثوقية واستدامة منظومة التوزيع الكهربائي في الإمارة، وتقوم الهيئة حالياً بتطبيق هذا الابتكار في قطاع تخطيط الطاقة والمياه.

ويعتمد الحل المبتكر على برنامج حاسوبي مطوّر، تم تصميمه لربط قاعدتي بيانات مع برنامج تصميم الشبكات، ما يساعد المستخدم على تصميم شبكات الـ«جهد 11 كيلوفولت» بسهولة وسرعة أكبر، ويجمع البرنامج البيانات من مصادر عدة، مثل جداول الأحمال القصوى، ونظام ساب، والمخططات الأحادية الرئيسة، ثم تحليلها وتقديمها في صورة موحّدة تساعد على إعداد تصاميم دقيقة وواضحة.

وقد أسهم تطبيق هذا الحل الذكي في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في خفض التكاليف المرتبطة بأعمال التخطيط والتصميم، وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ الإجراءات، إلى جانب تسهيل تصميم شبكات توزيع كهربائية أكثر انسيابية وكفاءة، بما يعزز جودة المخرجات الهندسية، ويدعم استمرارية الخدمة وفق أعلى المعايير.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز دمج التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزّز الإنتاجية، ويرفع كفاءة الخدمات، قمنا بتطوير هذا الحل الذكي الذي يعكس نهج الهيئة في ترسيخ الابتكار الرقمي كركيزة أساسية لتطوير منظومة التخطيط والتشغيل في قطاع الطاقة، وتحويل البيانات المتعددة إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الأداء».

وأضاف: «يسهم تصميم شبكات التوزيع الكهربائية بالاعتماد على حلول برمجية متقدمة في تقليل الزمن اللازم لإعداد المخططات، وخفض التكاليف، وتعزيز دقة التصميم ومرونته، بما يدعم جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة لبناء بنية تحتية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لإمارة دبي في مجالات الاستدامة، والابتكار، والتميّز التشغيلي».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه بالإنابة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس عبدالله الأغبري: «يوفّر هذا الحل البرمجي المتقدم أداة فعّالة لفرق التخطيط، إذ يدمج البيانات من مصادر متعددة في منصة واحدة، ويُسهم في تسريع عمليات التصميم ورفع دقتها، بما يدعم اتخاذ قرارات تخطيطية أكثر كفاءة»، مؤكداً أن هذا الابتكار يعكس التزام القطاع بتبني الحلول الذكية التي تعزز مرونة الشبكة الكهربائية، وتدعم متطلبات النمو المستقبلي لإمارة دبي».

ولفتت «ديوا» إلى أن هذا الإنجاز يؤكد حرص الهيئة على الاستثمار في الابتكار المؤسسي، وتطوير حلول رقمية عملية يقودها موظفوها، بما يعزز ريادتها في قطاع الطاقة، ويدعم بناء شبكة توزيع كهربائية ذكية وموثوقة ومستدامة تواكب تطلعات دبي المستقبلية.