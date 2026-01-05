169.4 مليار درهم ضخها الأجانب والمؤسسات في أسهم «دبي المالي» خلال عام

عزز سوق دبي المالي مكانته وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمؤسسات الاستثمارية، مدعوماً بالقوة المتنامية لاقتصاد الإمارة، وجاذبية الأسهم المحلية، فضلاً عن الأداء المالي الإيجابي الذي حققته الشركات المدرجة، والذي انعكس على نتائج أعمالها القوية.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي المالي، فقد شهدت أسهم «دبي المالي» نشاطاً في مشتريات الأجانب (غير العرب)، والمؤسسات الاستثمارية، خلال العام الماضي 2025، بإجمالي مشتريات بلغ 169.41 مليار درهم، وبنمو نسبته 79.4% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي مشتريات خلال عام 2024 بلغ نحو 94.42 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن صافي استثمارات المستثمرين الأجانب (غير العرب) والمؤسسات في الأسهم، خلال تعاملات العام الماضي، سجل نحو 6.04 مليارات درهم.

وقال خبيران ماليان إن الاستثمار المؤسسي يشكّل دعامة أساسية للسوق، حيث يقلل تأثير التداولات الفردية، ويزيد قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن زيادة استثمارات المستثمرين الأجانب تعكس نجاح الإصلاحات التنظيمية التي سهّلت الوصول إلى السوق، وجعلت دبي وجهة مفضلة للمستثمرين من خلفيات متنوعة، لافتين إلى أن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي بشكل ملموس مقارنة بعام 2024، يبعث إشارات إيجابية لاستمرار نشاط المستثمرين الأجانب خلال عام 2026.

المستثمرون الأجانب

وتفصيلاً، سجّل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي شراء بقيمة بلغت نحو 5.79 مليارات درهم في سوق دبي المالي، خلال عام 2025، نتيجة لمشتريات بلغت 72.67 مليار درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى نحو 66.87 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي المالي، خلال عام 2026، تدفقاً أكبر في الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من قوة اقتصاد الإمارة، والأداء المالي المتميز للشركات المدرجة، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأجانب باغتنام الفرص المتاحة في سوق الأسهم، لاسيما مع ترقب إعلان الشركات المدرجة نتائج الأعمال السنوية القوية المتوقعة عن العام الماضي 2025.

الاستثمار المؤسسي

بدوره، حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة ناهزت 242.37 مليون درهم خلال تعاملات العام الماضي 2025، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 96.731 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 96.489 مليار درهم.

وتوزّع الاستثمار المؤسسي بنحو 7.12 مليارات درهم مشتريات للمصارف، مقابل مبيعات بقيمة تبلغ نحو 5.96 مليارات درهم، و85.13 مليار درهم مشتريات للشركات، مقابل مبيعات تبلغ نحو 87.65 مليار درهم، ونحو 4.46 مليارات درهم مشتريات للمؤسسات، مقابل نحو 2.87 مليار درهم مبيعات لها.

ويعكس هذا التطور جهود سوق دبي المالي في تحسين بنيته التحتية من خلال تحديثات مستهدفة، ما أسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لأسواق رأس المال، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وتنويع السيولة بين المحلية والأجنبية.

نجاح الإصلاحات

وقال المدير التنفيذي لشركة الصك لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، إن أداء سوق دبي المالي يعكس مرحلة متقدمة من الاستقرار والنمو المستدام، مع بروز الدور الحيوي للاستثمار المؤسسي في تعزيز السيولة، وبناء الثقة لدى المشاركين في السوق.

وأضاف عطا لـ«الإمارات اليوم» أن الاستثمار المؤسسي يشكّل دعامة أساسية للسوق، حيث يُقلل تأثير التداولات الفردية، ويزيد قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية، ما يجعله أكثر جذباً للمستثمرين على المدى الطويل.

وأكد أن زيادة استثمارات المستثمرين الأجانب تعكس نجاح الإصلاحات التنظيمية التي سهّلت الوصول إلى السوق، وجعلت دبي وجهة مفضلة للمستثمرين من خلفيات متنوعة، بما يعزز التنويع الاقتصادي، ويحد من الاعتماد على الدورات المحلية فقط.

كما لفت إلى أن هذا التوازن بين استثمارات المؤسسات والأجانب يدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة للمخاطر العالمية، مثل التوترات الجيوسياسية، أو التغيرات في أسعار الطاقة، لضمان استمرارية النمو دون انقطاعات كبيرة.

وقال عطا إن سوق دبي المالي يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التوسع، مع ضرورة تعزيز الابتكار في المنتجات المالية، والحفاظ على مستويات عالية من الشفافية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

استراتيجية الحكومة

بدوره، أكد مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، أن سوق دبي المالي شهد خلال العام الماضي أداء مالياً متميزاً للمستثمرين الأجانب والمؤسسات، مع ارتفاع واضح في أحجام التداولات، بعد أن سجل المؤشر نمواً تجاوز 17%، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي للإمارة.

وأشار مهدي إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح استراتيجية حكومة دبي في تعزيز نمو القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى توسيع دور الشركات الحكومية المدرجة، مع الحفاظ على توزيعات مرضية للمستثمرين على المستوى ربع السنوي ونصف السنوي.

وقال إن صافي الاستثمار الأجنبي ارتفع بشكل ملموس مقارنة بعام 2024، ما يبعث إشارات إيجابية لاستمرار نشاط المستثمرين الأجانب خلال العام الجاري 2026، ويتيح لهم الاستفادة من توزيعات نقدية مستقرة، مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الشركات الحكومية المدرجة حققت مستويات ربحية عالية، مقارنة بسعر الإدراج، مع توزيعات شبه مضمونة، ما يُعزّز جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

ولفت إلى أن الارتفاعات الفنية للأسهم والمؤشر العام تعطي مؤشرات قوية على استمرار الأداء الإيجابي، مؤكداً أن حركة التداول القوية وصافي المشتريات الذي بلغ نحو ستة مليارات درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ4.3 مليارات درهم في عام 2024 تعكس ثقة متزايدة في السوق، واستراتيجية واضحة للاستفادة من الفرص المتاحة.

كما أكد أن تنوع الاستثمارات بين القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب توسع القطاع المصرفي واستفادة شركات القطاع الخاص من خفض الفائدة، أسهم في تحفيز دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة، بينما يدعم النشاط السياحي والعقاري المتنامي تدفقات الاستثمار، ويزيد استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق المحلية.

وشدد مهدي على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل عام 2025 نقطة انطلاق لحركة إيجابية متوقعة في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة، وتضع دبي في موقع قوي لاستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حجم التداولات.

استثمارات الأجانب والمؤسسات في 2024

بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب (غير العرب) والمؤسسات الاستثمارية في أسهم سوق دبي المالي، خلال عام 2024، نحو 94.42 مليار درهم، بينما سجل صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم نحو 4.32 مليارات درهم.

ووصل صافي شراء المستثمرين الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي، خلال عام 2024، إلى نحو 2.6 مليار درهم، نتيجة لمشتريات بلغت 38.61 مليار درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى نحو 35.99 مليار درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بقيمة ناهزت 1.7 مليار درهم خلال تعاملات عام 2024، بعد تسجيل إجمالي مشتريات بقيمة 55.81 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 54.1 مليار درهم.

أداء قوي في 2025

سجل مؤشر سوق دبي المالي أداء قوياً خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 17.22%، بعد أن ارتفع من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية تداولات ديسمبر 2024، إلى 6047.09 نقطة مع نهاية آخر جلسات التداول للعام الماضي 2025.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة من 906.9 مليارات درهم إلى نحو 992.1 مليار درهم، بمكاسب نحو 85.2 مليار درهم، كما استقطب السوق نحو 86.47 ألف حساب استثماري جديد خلال الفترة نفسها.

• 6.04 مليارات درهم صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في أسهم «دبي المالي» خلال 2025.