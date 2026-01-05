تقنية «الشحن ثنائي الاتجاه» تدعم تحقيق دخل إضافي لأصحاب السيارات الكهربائية

تدعم معظم السيارات الكهربائية حالياً تقنية الشحن ثنائي الاتجاه، حيث لم تعد السيارة الكهربائية تقتصر على استهلاك التيار الكهربائي فحسب، بل يمكنها أيضاً إعادة تغذيتها إلى الشبكة الكهربائية.

وأوردت مجلة السيارات «أوتو جاتسيته» أنه يمكن الاعتماد على السيارة الكهربائية لشحن الدراجات الهوائية الكهربائية أو الأدوات الكهربائية أو الأنظمة الصوتية في الهواء الطلق أو حتى تغذية الشبكة الكهربائية مباشرة، وتُعرف هذه التقنية باسم «Vehicle-to-X -V2X»، ولا تُعد هذه الوظيفة عملية فحسب، بل إنها تعتبر وسيلة لاستقرار الشبكة الكهربائية، وتعد مصدراً لتحقيق دخل إضافي لأصحاب السيارات الكهربائية عند تغذية الشبكة الكهربائية (V2G).

الشحن التقليدي

وأوضحت المجلة الألمانية أنه في عملية الشحن التقليدي يتم شحن بطارية السيارة الكهربائية من الشبكة الكهربائية، أما في عملية الشحن ثنائي الاتجاه فإن عملية الشحن تتم في الاتجاه المعاكس أيضاً عن طريق محولات خاصة ووحدات تَحكُّم ذكية وبنية تحتية مناسبة للشحن.

ومن المتطلبات الأساسية أن تكون السيارة ووحدة الشحن الحائطي والشبكة الكهربائية في المنزل داعمة لهذه الوظيفة من الناحية التقنية، وأن يكون هناك اتصال في ما بينها.

وتتوافر التقنية اللازمة للشحن ثنائي الاتجاه بالفعل في عدد قليل من السيارات الكهربائية، ولكن هذا العدد في ازدياد، علاوة على توافر شواحن ووحدات شحن حائطية مزودة بوظيفة الشحن ثنائي الاتجاه. وتجدر الإشارة إلى أن معيار الاتصال (ISO 15118 20) ينظم كيفية تبادل المعلومات بين السيارة ومحطة الشحن، مثل وقت الشحن أو فراغ الشحنة وحدود الطاقة.

طرق عدة

ويمكن استعمال وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه بعدة طرق، وفي طريقة الاستعمال من السيارة إلى المنزل (Vehicle to Home)، والمعروفة اختصاراً باسم (V2H)، تقوم السيارة الكهربائية بتغذية الشبكة الكهربائية للمنزل مباشرة، مثلاً عندما يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في المساء ولا تتوافر طاقة شمسية، وبالاشتراك مع أنظمة الطاقة الشمسية (PV) يمكن للمنازل زيادة استهلاكها الذاتي وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية، وفي هذه الحالة تعمل السيارة الكهربائية في الأساس كبطارية لتخزين طاقة إضافية.

وفي طريقة الاستعمال من السيارة إلى الشبكة (Vehicle to Grid)، والمعروفة اختصاراً باسم (V2G)، تعود الطاقة الكهربائية من السيارة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية، وهو نموذج لأسواق الطاقة المستقبلية، حيث يمكن لآلاف السيارات أن تعمل كمخازن مؤقتة للطاقة الكهربائية من أجل تخفيف ذروة الأحمال أو منع ازدحام الشبكة الكهربائية.

وإلى جانب ذلك توجد طريقة الاستعمال (Vehicle to Load)، والمعروفة اختصاراً باسم (V2L)، حيث تعمل السيارة الكهربائية كمصدر طاقة لتشغيل الأجهزة الكهربائية، على سبيل المثال في مواقع البناء أو المخيمات أو حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وكثيراً ما توفر الشركات العالمية هذه الوظيفة، لأنها لا تتطلب أي تدخل في الشبكة أو تقنيات إضافية، وبالتالي يسهل على أي مستخدم استعمالها.

وتوفر وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه إمكانات كبيرة، حيث يمكن أن تسهم في دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية بصورة أفضل، ودعم استقرارها وترشيد استهلاك الطاقة في المنزل، كما يمكن لأصحاب السيارات الكهربائية خفض الطاقة أو حتى تحقيق دخل إضافي من خلال وظيفة الشحن الذكي.

قيود

وهناك بعض القيود، حيث يعتبر تقادم البطارية بسبب الشحن والتفريغ المتكرر أحد عوامل القلق، على الرغم من أن الشركات العالمية تفترض حالياً تأثيراً أقل، علاوة على أن هناك حاجة إلى تعريفات مناسبة، وإمكانية الوصول إلى الشبكة وأنظمة تحكم رقمية لتمكين تدفقات الطاقة المعقدة في الاستخدام اليومي، ولكن كل هذه التقنيات غالباً ما تكون مكلفة للغاية.

ومن المرجح أن يتغير هذه الوضع بشكل كبير خلال السنوات القادمة، ولذلك ينبغي على الأشخاص الراغبين في شراء سيارات كهربائية جديدة عدم التخلي عن وظيفة الشحن ثنائي الاتجاه.