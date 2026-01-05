«أبل» تخفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»

دفع ضَعف المبيعات شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «أبل» إلى خفض إنتاج النظارة الذكية «فيجن برو»، التي كانت تأمل أن تبشر بعصر جديد لما يعرف باسم «الحوسبة المكانية». كما خفضت شركة التكنولوجيا مخصصات تسويق نظارة الواقع الافتراضي بأكثر من 95%، في العام الماضي، وفقاً لمجموعة معلومات السوق «سينسور تاور»، التي نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز». وتواصل شركة «أبل» بيع أجهزة الكمبيوتر اللوحي «آيباد» والهاتف الذكي «آيفون» وأجهزة الكمبيوتر المحمول بالملايين كل ربع سنة، لكن المحللين يقولون إن مبيعات النظارات «فيجن برو» كانت بطيئة. ولم تنشر شركة «أبل» أرقام مبيعات الجهاز، لكن مجموعة أبحاث السوق «آي.دي.سي» تقدر مبيعات «فيجن برو» بحوالي 45 ألف جهاز فقط، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتقدر شركة «كونتر بيونت ريسيرش» لأبحاث السوق، التراجع في مبيعات «أبل» من نظارات الواقع الافتراضي «فيجن برو» بنسبة 14% خلال العام الماضي.