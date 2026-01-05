«أوبك بلس» يثبّت إنتاج النفط عند مستوياته الحالية

قال تحالف «أوبك بلس»، في بيان، إن التحالف وافق على الإبقاء على مستويات إنتاج النفط من دون تغيير، خلال اجتماع عقده، أمس، ثمانٍ من الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، بعد ⁠انخفاض أسعار النفط بأكثر من 18% في 2025، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، وانخفضت أسعار النفط العام الماضي وسط مخاوف متزايدة من تخمة المعروض، وزاد الأعضاء ​الثمانية: السعودية وروسيا والإمارات، وكازاخستان والكويت والعراق، والجزائر وسلطنة عمان، المستهدف من إنتاج النفط بنحو 2.9 مليون ‌برميل يومياً، اعتباراً ‌من أبريل وحتى ⁠ديسمبر 2025، بما يوازي 3% من الطلب العالمي على الخام، لاستعادة حصصهم السوقية.