الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.. 646 ألف مسافر عبر «دبي الدولي» خلال يومين

شهد مطار دبي الدولي أكثر أيامه ازدحاماً على الإطلاق، مع عبور ما يزيد على 324 ألف ضيف، أمس (3 يناير)، و322 ألفاً اليوم (4 يناير). وخلال الفترة من 1 إلى 11 يناير، يرحّب مطار دبي الدولي بنحو 3.4 ملايين ضيف، مع تسجيل أعداد يومية تتجاوز 300 ألف مسافر بشكل متواصل، ما يعكس حجم الذروة وقوة الطلب على السفر.

وتبرز هذه الأرقام الاستثنائية مستوى الجاهزية العالية، والمرونة التشغيلية، والعمل المتكامل لمجتمع المطار (oneDXB) في تقديم عمليات تشغيلية آمنة وفعّالة، وتجربة سفر موثوقة على نطاق واسع.

وتوقعت شركة طيران الإمارات ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري 2026، مع تسجيل أعداد مرتفعة من رحلات المغادرة والوصول، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير.

وأوصت «طيران الإمارات» المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات، مع مراعاة احتمالية الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار، وامتلاء مواقف السيارات، وارتفاع كثافة الحركة داخل المطار، كما دعتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة.

ومن المتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي، خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير 2026، أحد أعلى معدلات حركة المسافرين في السنوات الأخيرة. ونظراً لمجموعة من العوامل، بما في ذلك عودة المسافرين بعد عطلة رأس السنة، ووصول رجال الأعمال لحضور اجتماعات، وعودة المصطافين إلى ديارهم، فمن المرجح أن يشهد المطار تأخيرات كبيرة.

ويشهد مطار دبي الدولي، خلال موسم الذروة للسفر الذي يتزامن مع العطلات المدرسية والأعياد، استقبال ملايين المسافرين. وقد بذل المطار جهوداً كبيرة لاستيعاب هذا التدفق الهائل من المسافرين، وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات الجوية، وتوسيع مكاتب تسجيل الوصول، وتطبيق إجراءات أمنية أكثر فعالية. ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، لايزال يتعين على المسافرين توقع فترات انتظار طويلة وازدحام في صالات المطار.

وينصح خبراء السفر المسافرين بالاستفادة من خدمات تسجيل الوصول الرقمي التي تقدمها «طيران الإمارات»، والتي تتيح اختيار المقاعد، ووضع بطاقات تعريف الأمتعة، وإتمام إجراءات تسجيل الوصول للرحلة من منازلهم أو فنادقهم بكل راحة. وتوفر هذه الخدمة وقتاً ثميناً في المطار، وتخفف من بعض أعباء السفر المزدحم.