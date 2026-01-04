انخفاض الأسعار وهدايا العام الجديد يحفزان مبيعات المشغولات والعملات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 14.5 و24.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وتأتي تلك الانخفاضات عقب زيادات قياسية متتالية حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

وأفاد مسؤولو منافذ تجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن انخفاض الأسعار وإقبال بعض المتعاملين من المقيمين والسائحين لشراء الهدايا بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، أسهما في تحسن الطلب على مبيعات المشغولات والعملات الذهبية مقارنة بالفترات السابقة، متوقعين استمرار معدلات التحسن بشكل محدود خلال الأيام المقبلة، مع ترقب العديد من المتعاملين للمزيد من الانخفاض للإقبال على الشراء بمعدلات أكبر.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 522 درهماً، بانخفاض 24.25 درهماً بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق له. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 483.25 درهماً، بتراجع قدره 22.5 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 463.5 درهماً، بانخفاض بلغ 21.5 درهماً. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 397.25 درهماً، بتراجع 18.5 درهماً، فيما بلغ سعر عيار 14 قيراطاً 309.75 دراهم، بانخفاض بلغ 14.5 درهماً.

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «إقبال بعض المتعاملين سواء من المقيمين أو من السائحين لشراء الهدايا بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، إضافة إلى أن الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تحسن معدلات نمو الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية مقارنة بالفترات السابقة».

وأضاف أن «السبائك والعملات الذهبية شهدتا مؤشرات طلب محدودة، وذلك مع ترقب العديد من المتعاملين المزيد من الانخفاضات السعرية، وذلك لكون الزيادات القياسية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الفترات الماضية جعلته عند حدود سعرية مرتفعة، على الرغم من الانخفاضات الأخيرة».

من جانبه، اعتبر مدير شركة «ريكيش لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكيش داهناك، أنه «رغم تحسن مؤشرات الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية بدعم إقبال بعض المتعاملين على شراء هدايا بداية العام الميلادي الجديد، إلا أنها مازالت ضمن معدلات التحسن المحدودة للمبيعات مقارنة بمعدلات الشراء خلال الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي».

وأوضح أن «عدم زيادة المبيعات بمعدلات أكبر، على الرغم من وجود حوافز، مثل مناسبة بداية العام الميلادي الجديد، ووجود انخفاضات سعرية بمعدلات كبيرة، بسبب ترقب معظم المتعاملين لانخفاضات سعرية بنسب أكبر، خصوصاً أن المعدن الأصفر سجل زيادات قياسية تاريخية خلال فترات سابقة».

في السياق نفسه، أشار مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي، إلى أن «مبيعات المشغولات والعملات الذهبية شهدت نمواً وتحسناً مقارنة بالفترات السابقة، وذلك نتيجة إقبال الأفواج السياحية وبعض المتعاملين من المقيمين لشراء الهدايا من المشغولات والعملات بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، إضافة إلى الانخفاضات السعرية المحفزة التي سجلها المعدن الأصفر».

وأضاف أن «السبائك شهدت معدلات طلب محدودة مقارنة بفترات سابقة، وذلك مع ترقب المتعاملين في قطاع السبائك لانتظار تخفيضات بنسب إضافية للإقبال على الشراء بمعدلات أكبر».

