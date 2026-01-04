البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن «خدمات مايكروسوفت»

أظهرت وثيقة أصدرتها ‌هيئة مكافحة الاحتكار في البرازيل أن الهيئة فتحت تحقيقاً إدارياً بشأن خدمات فرع شركة «مايكروسوفت» في البلاد المتعلقة بالحوسبة السحابية. وذكرت الهيئة أن هناك دلائل على أن «مايكروسوفت»، «تستغل مركزها المهيمن» للتحكم في شروط استخدام منتجاتها، وأن هذه الممارسة، ​بناء على السياسات العالمية للشركة، ​من شأنها ​أن تخلق حواجز مصطنعة أمام المنافسين.

وأضافت ‌أن هذا ‌قد يُصنف على أنه منافسة غير مشروعة وانتهاك للقانون البرازيلي إذا تم ​تقديم ​أدلة على وجود مخالفات اقتصادية. واستُدعيت الشركة للتعليق على ‍الوقائع التي تتحدث عنها الهيئة.