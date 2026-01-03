ذروة تاريخية لحركة السفر في مطار دبي الدولي مطلع يناير

قالت مطارات دبي إن مطار دبي الدولي شهد أكثر أيامه ازدحاماً على الإطلاق، مع عبور ما يزيد على 324 ألف ضيف في 3 يناير، و322 ألفاً في 4 يناير، في مؤشر واضح على الارتفاع الكبير في حركة السفر خلال ذروة الموسم.

وأضافت في حسابها على موقع «إكس» أنه خلال الفترة من 1 إلى 11 يناير، يرحّب مطار دبي الدولي بنحو 3.4 ملايين ضيف، مع تسجيل أعداد يومية تتجاوز 300 ألف مسافر بشكل متواصل، ما يعكس حجم الذروة وقوة الطلب على السفر عبر المطار.

وأوضحت: تبرز هذه الأرقام الاستثنائية مستوى الجاهزية العالية، والمرونة التشغيلية، والعمل المتكامل لمجتمع المطار في تقديم عمليات تشغيلية آمنة وفعّالة، وتجربة سفر موثوقة على نطاق واسع.