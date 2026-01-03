771مليون درهم مبيعات عقارات دبي في مستهل تعاملات 2026

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أول تعاملات العام الجديد 2026، نحو 1.19 مليار درهم، بعد تنفيذ 293 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 771.12 مليون درهم.

وتوزّعت مبيعات العقارات خلال تعاملات أمس بواقع 140 مبايعة لوحدات سكنية، و40 مبايعة لمبانٍ، و24 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 204 مبايعات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 78 معاملة، بقيمة 388.93 مليون درهم، موزعة بواقع 38 لوحدات سكنية، و18 لمبانٍ، و22 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 31.27 مليون درهم، بواقع 11 معاملة، موزعة على ثلاث لوحدات سكنية، ومبنيين، وست لأراضٍ.

وجاءت منطقة «ند الشبا الأولى» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ223.9 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بنحو 58.72 مليون درهم، و«برج خليفة» مسجلة 47.27 مليون درهم، و«مدينة المطار» مسجلة 39.47 مليون درهم، ثم منطقة «نخلة جميرا» مسجلة 33.5 مليون درهم.

يُشار إلى أن السوق العقارية في دبي اختتمت العام الماضي 2025 بتحقيق مبيعات قياسية، تُعد الأعلى في تاريخ الإمارة، حيث قفزت بنسبة 30.64% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 682.49 مليار درهم، مقارنة بمبيعات بلغت 522.36 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفع إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي بنحو 20.8% إلى 919 مليار درهم.

وتستعد السوق العقارية في دبي لموسم استثنائي آخر، وسط إقبال متزايد من المستثمرين المحليين والدوليين، وثقة متواصلة في جاذبية القطاع العقاري بدبي.