550 مليار درهم قيمة أدوات الدين المدرجة في «ناسداك» و«دبي المالي»

نجح سوق دبي المالي خلال عام 2025 في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الإمارة، مع ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنحو 9.39% بما يعادل 85.2 مليار درهم، وسط تزايد أعداد المستثمرين الجدد والطلب الكبير من المؤسسات الدولية.

وأكد «دبي المالي»، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات ليوم»، أن السوق سجل نشاطاً ملحوظاً في الإدراجات عبر طرحين عامين أوليين وطرح ثانوي، كما تجاوزت ناسداك دبي، محطة مفصلية بتخطي القيمة الإجمالية القائمة للصكوك المدرجة حاجز 100 مليار دولار (367 مليار درهم)، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في كلٍّ من سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 150.7 مليار دولار (550 مليار درهم) بنهاية العام الماضي.

وعمل السوق، خلال العام الماضي على تطوير بنيته التحتية من خلال تحديثات مستهدفة عززت الشفافية والكفاءة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع دعم مستمر للابتكار والكفاءة التشغيلية، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

وصعد مؤشر السوق بنسبة 17.22% خلال عام 2025، مرتفعاً من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر 2024، إلى 6047.09 نقطة، في آخر جلسات التداول في عام 2025. وارتفع رأس المال السوقي من 906.9 مليارات درهم، إلى 992.1 مليار درهم، فيما شهد السوق إضافة 86.47 ألف حساب جديد للمستثمرين.

وعكس نشاط الإدراجات في عام 2025 استمرار تنوّع أسواق رأس المال في دبي، حيث شملت المعاملات قطاعات متعددة، من بينها العقارات والاتصالات وقطاع الإنشاءات.

وشهد عام 2025 طرح صندوق مساكن «دبي ريت»، أول صندوق استثمار عقاري سكني مُدرج في منطقة الخليج والأكبر من نوعه إقليمياً، حيث أتاح هذا الإدراج فئة أصول عقارية جديدة في السوق العام، ووفّر للمستثمرين فرصة الوصول إلى أصول سكنية مدرّة للإيرادات ضمن إطار سوق منظم.

ونجح الطرح العام الأولي لصندوق مساكن «دبي ريت» في جمع 2.145 مليار درهم، وسط إقبال واسع واستثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات السكنية المستقرة والمزدهرة في دبي.

كما تمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، ما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم للوحدة.

أما ثاني الطروحات فكان إدراج شركة «أليك» القابضة، العاملة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة ومقرها دبي، في أكبر طرح عام أولي يشهده قطاع الإنشاءات في تاريخ دولة الإمارات، وأول إدراج في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي كمركز استثماري عالمي رائد، ويعكس التوجّه الاستراتيجي للإمارة نحو تعزيز التنوع في أسواق رأس المال.

وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل، حيث بلغ إجمالي حصيلة الطرح 1.4 مليار درهم من خلال بيع مليار سهم عادي من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كما شهد الطرح إقبالاً قوياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب نحو 30 مليار درهم، متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من 21 مرة عبر مختلف الشرائح.

وشهد سوق دبي المالي خلال عام 2025 طرحاً ثانوياً لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أسهم في زيادة نسبة التداول الحر، وتحسين السيولة في واحدة من أبرز إدراجات قطاع الاتصالات في الدولة، إلى جانب توسيع قاعدة المساهمين، مع تسجيل اهتمام ملحوظ من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي عام 2025، واصل سوق دبي المالي تطوير بنية السوق التحتية من خلال تحديثات مستهدفة دعمت الشفافية والكفاءة، وأسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لأسواق رأس المال.

وشهد العام الماضي، إدخال تحديثات على منصة (iVestor) شملت ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لتسهيل تصفح الإفصاحات المالية ومعلومات الشركات، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى البيانات ذات الصلة بصورة أكثر وضوحاً وسلاسة.

كما أطلق السوق برنامج الإقراض والاقتراض للأوراق المالية (SLB)، الذي وفر إطاراً تنظيمياً يتيح للمشاركين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة لفترات محددة، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى مستوى ما بعد التداول، نفّذت ناسداك دبي و(AIX CSD) رابطاً مباشراً لإيداع الأوراق المالية المركزي، الأمر الذي أسهم في تبسيط عمليات التسوية ودعم الإدراجات العابرة للحدود بين الأسواق.

وفي السياق ذاته، تم توسيع نطاق إتاحة الأوراق المالية المدرجة في «دبي المالي» عبر منصات التداول الدولية، بما في ذلك التطبيقات الاستثمارية العالمية، ما عزّز وصول المستثمرين الدوليين وربط دبي بشكل أعمق بأسواق رأس المال العالمية.

وتهدف هذه التحديثات إلى تبسيط وصول المستثمرين إلى المعلومات المنشورة، وتعزيز كفاءة تفاعلهم مع الإفصاحات السوقية، دون أي تغيير على المتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وعزّز سوق دبي المالي علاقاته العابرة للحدود خلال عام 2025 عبر شراكات استراتيجية تدعم تبادل المعرفة، وتشجع الابتكار، وتسهم في تطوير السوق على المدى الطويل.

وكان من أبرز هذه الخطوات توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية، للتعاون في مجالات تشمل أبحاث الاستدامة، والتكنولوجيا المالية، وتطوير الأسواق، بما يعزز الروابط بين دبي وأحد أكثر أسواق رأس المال نشاطاً في آسيا، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المُصدرين والمستثمرين في كلا المنطقتين.

وفي إطار تعزيز التواصل الدولي، نظم سوق دبي المالي جولات ترويجية للمستثمرين في مراكز مالية عالمية رئيسة، من بينها لندن ونيويورك، حيث التقى مع الصناديق السيادية، ومديري الأصول، والمكاتب العائلية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كبوابة للاستثمار العابر للحدود ومحرك للنمو الإقليمي.

وتجاوزت ناسداك دبي خلال عام 2025 محطة مفصلية، حيث تخطّت القيمة الإجمالية القائمة للصكوك المدرجة حاجز 100 مليار دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في كلٍّ من سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 150.7 مليار دولار، منها 146 مليار دولار مدرجة في ناسداك دبي.

كما شهد العام الماضي الإدراج الأول لصكوك بنك التنمية الصيني بعملة مزدوجة، ما عزّز مكانة دبي كمركز دولي استراتيجي لإصدارات الديون والاستثمارات العابرة للحدود. وبنهاية العام الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المدرجة في ناسداك دبي نحو 30.08 مليار دولار عبر 41 إصداراً، موزعة بواقع 18.38 مليار دولار عبر 27 إصداراً للسندات الخضراء، والسندات المستدامة بقيمة 9.05 مليارات دولار عبر 9 إصدارات، والسندات المرتبطة بالاستدامة بقيمة 2.55 مليار دولار عبر 4 إصدارات، والسندات الزرقاء بقيمة 100 مليون دولار.

