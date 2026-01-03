المعادن النفيسة والعملة الأميركية والبورصات الأوروبية تستهل 2026 على ارتفاع

استهلت المعادن النفيسة والعملة الأميركية والبورصات الأوروبية عام 2026 على ارتفاع. فقد واصل الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين المكاسب في المعاملات الفورية. واستهل الدولار التداول بارتفاع طفيف أمس، بعد أن تراجع أمام معظم العملات في العام الماضي، في حين انخفض الين إلى أدنى مستوياته في 10 أشهر، مع ترقب المتعاملين للتكهن بمسار أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانخفض اليورو 0.2% إلى دولار في أول يوم تداول هذا العام بعد ارتفاعه 13.5% في 2025، ‍فيما حقق الجنيه الإسترليني ‍في أحدث التعاملات، زيادة بنسبة 7.7% في 2025.

وارتفعت أسهم أوروبا إلى مستوى قياسي أمس، في أول جلسة تداول من عام 2026، بعدما أنهت العام الماضي بمكاسب قوية قادتها أسهم قطاع الدفاع. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4% مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأنهى المؤشر عام 2025 ‍بأفضل أداء ‍له منذ عام 2021 على خلفية انخفاض ‌أسعار الفائدة والتحفيز المالي في ألمانيا والإقبال على أسهم أخرى، لا ترتبط بأسهم التكنولوجيا الأميركية المرتفعة. وارتفعت ‌معظم البورصات في جميع أنحاء أوروبا أمس، رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة.

وفي ما يخص المعادن النفيسة واصل الذهب المكاسب في المعاملات الفورية وارتفع في أحدث التداولات 2% إلى 4398.40 دولاراً للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.7% إلى 73.90 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً، يوم الإثنين الماضي. ‌وأنهت الفضة العام الماضي بارتفاع 147%، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2105.48 دولارات للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً يوم ‌الإثنين، وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق، بعد أن صعد 127%. وارتفع البلاديوم 2.1% ليصل إلى 1639.12 دولاراً للأوقية بعد أن أنهى العام الماضي مرتفعاً 76%، وهو أفضل أداء له في 15 عاماً.