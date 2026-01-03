150 عارضاً عالمياً وإقليمياً في معرض المطارات بدبي 2026

تنطلق فعاليات النسخة الـ25 من «معرض المطارات»، إحدى أكبر منصات صناعة المطارات في العالم، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، وستوفر نظرة معمقة على أحدث التقنيات والمستجدات المستقبلية في الابتكار عبر منظومة المطارات كاملة.

وسيُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة أكثر من 120 مشترياً مستضافاً من أكثر من 50 مطاراً وهيئة طيران من أكثر من 30 دولة. كما سيضم المعرض التجاري أكثر من 150 عارضاً من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل معرض المطارات فرصة حقيقية للعارضين العالميين والإقليميين للتواصل والالتقاء بصناع القرار في قطاع الطيران عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وسيتمكن المشاركون من استكشاف فرص إبرام الصفقات مع الرؤساء التنفيذيين للمطارات في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تُعد، وفقاً لمجلس المطارات العالمي، من بين منطقتين ستنفقان 240 مليار دولار خلال الفترة (2025–2035) لتطوير المرافق الحالية وبناء مطارات جديدة لتعزيز موقعهما كمراكز طيران عالمية. وسيوفر المعرض أيضاً فرصة للحصول على اجتماعات حصرية مع صناع القرار من خلال برنامج المشترين المستضافين، المصمم لتمكين العارضين من مقابلة المسؤولين الرئيسين الذين يمثلون كبرى مطارات العالم واستكشاف الصفقات المحتملة، ومتطلباتهم المستقبلية من التقنيات والمنتجات.