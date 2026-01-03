إنجاز 90% من المرحلة الأولى لمحطة «تحلية مياه البحر» بمجمع حصيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز نحو 90% من المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، لافتة إلى أنه من المقرر اكتمال كل مراحل المحطة خلال الربع الأول من عام 2027. وتُعد محطة حصيان، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم، من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية «التناضح العكسي» لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، خلال تفقده سير العمل في المرحلة الأولى من المحطة، أن المشروع يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه بما يتماشى مع سياسة الأمن المائي وخطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية «التناضح العكسي» لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه.

وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون غالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، حيث تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.

وزار الطاير، مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030، حيث قدم مسؤولو شركة «حصيان للمياه» شروحاً وعروضاً تفصيلية حول تقدم الأعمال.