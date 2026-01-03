16.75 مليار دولار مبيعات التسوّق عبر الإنترنت في كوريا خلال نوفمبر

قفزت مبيعات التسوّق عبر الإنترنت في جمهورية كوريا بنسبة 6.8% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً، مدفوعة بالطلب القوي على الخدمات المتعلقة بالأغذية، وفقاً للبيانات الصادرة أمس، من وزارة البيانات والإحصاء الكورية. وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة معاملات التسوّق عبر الإنترنت بلغت 24.15 تريليون وون (16.75 مليار دولار أميركي) خلال نوفمبر، بزيادة 1.53 تريليون وون عن العام السابق، وفقاً لبيانات الوزارة.