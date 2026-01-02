الإمارات الرابعة عالمياً بأكبر أصول سيادية مدارة في 2025

أظهر تقرير جديد صادر عن منصة بيانات صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الصناديق السيادية الإماراتية جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث حجم الأصول المدارة والتي تبلغ قيمتها 2.931 تريليون دولار، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. ووفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (Global SWF) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، جاء "جهاز أبوظبي للاستثمار – ADIA"، في المرتبة الرابعة عالمياً في ترتيب هذه الصناديق بقيمة 1.19 تريليون دولار (4.33 تريليون درهم)، و"مؤسسة دبي للاستثمار"، في المرتبة التاسعة عالمياً بقيمة 429 مليار دولار (1.57 تريليون درهم).

وأشار التقرير إلى أن أكبر المؤسسات المملوكة للدولة في الإمارات، والتي تمتلك أكبر الأصول المدارة، هي "جهاز أبوظبي للاستثمار - ADIA" بقيمة 1.19 تريليون دولار، و"مؤسسة دبي للاستثمار" 429 مليار دولار، و"مبادلة" 358 مليار دولار، و"القابضة" 251 مليار دولار، و"جهاز الإمارات للاستثمار" 116 مليار دولار، و"صندوق دبي للاستثمار" 80 مليار دولار، و"دبي القابضة" 72 مليار دولار.