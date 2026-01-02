86.47 ألف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 2025

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 86.47 ألف حساب جديد للمستثمرين، خلال العام الماضي 2025، وذلك بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القيادية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10 آلاف و745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو، و7542 حساباً في يوليو، و6475 حساباً في أغسطس، و9441 حساباً في سبتمبر، و6853 حساباً في أكتوبر، و7265 حساباً في نوفمبر، و4522 حساباً في ديسمبر.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال العام، بإجمالي 34 ألفاً و976 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ12 ألفاً و326 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ11 ألفاً و765 حساباً، تليها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ8109 حسابات، ثم «الدولية للأوراق المالية» بـ5984 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية بـ4707 حسابات.

وفي سياق متصل، نفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي أكثر من 6.7 ملايين صفقة خلال العام الماضي، على 129.92 مليار سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 348.64 مليار درهم، واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة، خلال العام الماضي، بنسبة 25.07% تعادل 87.38 مليار درهم، عبر التداول على نحو 19.04 مليار سهم.

وحلّت «الإمارات دبي الوطني» للأوراق المالية ثانياً بحصة 12.26%، توازي 42.75 مليار درهم، عبر التداول على 17.32 مليار سهم، وثالثاً «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بنحو 39.45 مليار درهم ما نسبته 11.32%، عبر التداول على 18.08 مليار سهم.

واستحوذت شركة «أرقام سيكيورتيز» على ما نسبته 9.78% من قيم التداول بواقع 34.11 مليار درهم، عبر التداول على 7.22 مليارات سهم، وخامساً «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية - صانع السوق - بنحو 20.45 مليار درهم وبنسبة 5.87% عبر التداول على 5.25 مليارات سهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، خلال ديسمبر الماضي، 4522 حساباً جديداً، وبلغت القيم المتداولة 25.09 مليار درهم، من خلال التداول على 9.82 مليارات سهم، عبر تنفيذ 500.086 ألف صفقة.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» على الحصة الأكبر من قيمة تداولات شركات الوساطة خلال الشهر بنسبة 22.11%، تعادل 5.54 مليارات درهم، ثم «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بحصة 11.17%، توازي 2.8 مليار درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 2.39 مليار درهم ما نسبته 9.56%، تليها «أرقام سيكيورتيز» بنحو 2.36 مليار درهم، وبنسبة 9.43%، ثم «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية - صانع السوق - بنحو 1.61 مليار درهم وبنسبة 6.44%.

يذكر أن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع خلال تعاملات العام الماضي بنسبة 17.22% ليغلق التعاملات عند مستوى 6047.09 نقطة، بمكاسب ناهزت 85.2 مليار درهم.