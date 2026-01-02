مبيعات سوق دبي الحرة السنوية تسجل 8.68 مليارات درهم في 2025

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، أن مبيعاتها السنوية سجلت أرقاماً قياسية هي الأولى في تاريخها، محققة 8.680 مليارات درهم في عام 2025، بمعدل زيادة بلغ 9.85%، مقارنة مع عام 2024، مسجلة بذلك أحد أكثر الأعوام نجاحاً في تاريخ السوق الحرة.

وذكرت السوق، في بيان، أن هذه النتائج الإيجابية جاءت عقب 10 أشهر من المبيعات القياسية، توّجها شهر ديسمبر بأداء استثنائي بعد تسجيله 922.77 مليون درهم، وهو أعلى مستوى مبيعات شهرية على مدى 42 عاماً من مسيرة السوق في قطاع تجزئة السفر، وبزيادة قدرها 12.27% مقارنة بديسمبر 2024. وتعززت مبيعات ديسمبر مع إطلاق السوق عرض تخفيضات 25% في 20 ديسمبر بمناسبة احتفالات السوق بالذكرى السنوية الـ42 للتأسيس، ما أسفر عن قفزة كبيرة في المبيعات بلغت قيمتها 69.097 مليون درهم خلال 24 ساعة.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «جاء الأداء المالي الاستثنائي الذي حققناه في عام 2025 تتويجاً لخدمات التسوق الراقية التي تقدمها السوق الحرة، ولجهود فريق العمل، ومرونته والتزامه العالي على الرغم من التحديات، إلى جانب الدعم الكبير من موردينا وشركائنا من العلامات التجارية، حيث أسهم هذا التعاون المثمر في تعزيز تفاعل المتعاملين، ورفع مستويات الإنفاق، ما أتاح لنا تحقيق مبيعات بلغت 8.680 مليارات درهم، مع تسجيل أرقام قياسية في 10 أشهر من أصل 12 شهراً خلال العام».

وأضاف: «اتسم معدل نمو مبيعات السوق الحرة بوتيرة أعلى من نمو حركة المسافرين بنسبة تُقدر بنحو 5% وفق مؤشرات أولية، في انتظار الإعلان الرسمي عن الأرقام النهائية لأعداد المسافرين لعام 2025 من قبل (مطارات دبي) في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية السوق المتبعة لزيادة معدل الاختراق (توسيع قاعدة المشترين)، وتحسين معدلات التحويل (زيادة نسبة الزوار الذين يشترون فعلياً بعد دخول المتجر)، ورفع القيمة الإجمالية للمعاملة الواحدة».

وتابع كيدامبي: «جاءت نتائج المبيعات اللافتة للسوق في موسم 2025 مدعومة بأداء قوي ومستقر عبر فئات منتجاتها الأربعة الرئيسة، حيث حافظت العطور والذهب والتبغ والحلويات على صدارتها ضمن قائمة أكثر المنتجات إسهاماً في المبيعات»، موضحاً أن العطور حلت أولاً في قائمة السلع الأكثر مبيعاً في السوق لعام 2025، مسجلة 1.601 مليار درهم، ومُساهمة بـ18.45% من إجمالي المبيعات، تلتها مبيعات المشغولات الذهبية التي حققت 896.456 مليون درهم، وشكلت 10.33% من إجمالي الإيرادات، بينما حلت منتجات التبغ في المرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغ 883.595 مليون درهم، مساهمة بـ10.18% من إجمالي الإيرادات.

وأضاف أن المرتبة الرابعة ذهبت إلى السكاكر والحلويات بإجمالي مبيعات قدره 845.486 مليون درهم، لتسهم بـ9.74% من إجمالي المبيعات السنوية، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لمبيعات «شوكولاتة دبي» التي بلغت 719 طناً من 13 علامة تجارية، من بينها منتجان حصريان لسوق دبي الحرة.

وبيّن كيدامبي، أن مبيعات سوق دبي الحرة عبر الإنترنت، سجلت 230.061 مليون درهم، وأسهمت بـ2.65% من إجمالي المبيعات، فيما بلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها سوق دبي ما يزيد على 21 مليون معاملة، بمعدل 58.212 ألف معاملة يومياً، بيعت خلالها أكثر من 56.796 مليون وحدة سلعية.

. ديسمبر 2025 شهد أداءً استثنائياً بعد تسجيله مبيعات بـ922.77 مليون درهم.