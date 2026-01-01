تجار: السبائك الذهبية الأكثر طلباً في 2025.. والأسعار مرشحة للارتفاع

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات بأن السبائك الذهبية كانت المنتج الأكثر طلباً خلال عام 2025، الذي شهد تغيرات وارتفاعات قياسية في أسعار المعدن الأصفر، دعمت إقبال العديد من المتعاملين على شراء السبائك مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن أسعار الذهب مرشحة للاستمرار في الارتفاع خلال عام 2026، مع توقعات بأن تتجاوز قيمة الأونصة 5000 دولار عالمياً خلال الفترات المقبلة، وفقاً للمؤشرات السوقية العالمية، ونمو الطلب على المعدن الأصفر، مع استمرار تفاوت معدلات الطلب بين السبائك والمشغولات بحسب طبيعة الشراء، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار أو الاستخدام الشخصي.

ورصدت «الإمارات اليوم»، وفق بيانات أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من ديسمبر 2025، ارتفاعاً كبيراً في سعر الذهب، بلغ 228.25 درهماً للغرام الواحد، حيث بلغ سعر غرام عيار 24 قيراطاً بتاريخ 27 ديسمبر 2024 نحو 318 درهماً، مقابل سعر 546.25 درهماً خلال التاريخ ذاته من عام 2025.

وشهدت أسواق الذهب في دبي إدراج عيار 14 قيراطاً ضمن قوائم الأسعار، ما أتاح للمتعاملين والشركات المستوردة خيارات أوسع وميسرة لتلبية مختلف احتياجات السوق، سواء في التجارة المحلية أو في التصدير.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن عام 2025 شهد ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب، انعكست على أنماط الاستهلاك، حيث زاد الطلب بشكل لافت على شراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، مقارنة بالمشغولات التي كانت أقل حصة في المبيعات.

وأضاف أن أسواق دبي شهدت زخماً كبيراً في الطلب على الذهب رغم ارتفاع أسعاره، مدعوماً بالنشاط السياحي المتنامي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، متوقعاً أن تتجاوز أسعار الذهب عالمياً 5000 دولار للأونصة خلال عام 2026.

من جهته، أكد مدير محل «موتيولا لتجارة الذهب والمجوهرات»، علي موتيي، أن عام 2025 كان الأكثر طلباً على السبائك الذهبية مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، مستفيداً من نمو ثقة المستثمرين بشراء السبائك لأغراض الادخار أو الاستثمار، وقال إن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع في عام 2026 لتصل إلى نحو 5150 دولاراً للأونصة، بحسب المؤشرات السوقية العالمية، وهو ما سيعزز بدوره الطلب على السبائك محلياً.

كما أكد مدير شركة «حياة لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب دهكن، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات غير مسبوقة خلال عام 2025، ما أدى إلى زيادة الطلب على السبائك مقارنة بالمشغولات.

وتوقع دهكن استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2026 مع تحسن الطلب أيضاً على المشغولات، لافتاً إلى أن المؤشرات العالمية تشير إلى مزيد من الارتفاع لسعر المعدن الأصفر، متوقعاً هو الآخر وصول السعر إلى 5000 دولار للأونصة، مع تزايد الإقبال على الشراء عالمياً.

زيادة المبيعات

اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، أن السبائك الذهبية كانت الرابح الأكبر خلال عام 2025، حيث سجلت مبيعاتها زيادة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بعام 2024.

وأوضح أن استمرار الطلب على السبائك سيكون متفاوتاً خلال 2026، مدعوماً بنمو الوعي لدى المتعاملين بأهمية اقتناء الذهب كاستثمار آمن، إضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن النشاط السياحي القوي في دبي أسهم في استمرارية الطلب على مختلف منتجات الذهب، رغم الارتفاعات السعرية القياسية، كما ساعد إدراج عيار 14 قيراطاً في تلبية احتياجات التجار المستوردين للذهب من دبي.

. توقعات بأن تتجاوز قيمة أونصة الذهب 5000 دولار عالمياً خلال 2026.