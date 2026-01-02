«ديوا» تطوّر جهاز محاكاة لاختبار أنظمة أتمتة المحطات الفرعية

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على براءة اختراع في دولة الإمارات عن جهاز مبتكر لمحاكاة مدخلات ومخرجات مغذيات أنظمة أتمتة المحطات الفرعية، وذلك في إنجاز تقني يعكس الالتزام بتبني الابتكار الهندسي لتطوير منظومة نقل الكهرباء، وتحسين كفاءة تنفيذ الأعمال، وخفض التكاليف التشغيلية.

ويعد هذا الابتكار الهندسي، الذي يجري تطبيقه حالياً في قطاع نقل الطاقة في الهيئة، أداة محورية لاختبار أنظمة الأتمتة المعقدة بأمان وكفاءة، ما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم التحول الرقمي والذكي في قطاع الطاقة.

وأفادت الهيئة، في بيان، أمس، بأن جهاز المحاكاة يستخدم لاختبار أنظمة أتمتة المحطات الفرعية في بيئة افتراضية آمنة، حيث يقوم بمحاكاة المعدات الكهربائية الفعلية، مثل المفاتيح والمرحلات، ويرسل إشارات افتراضية لوحدات التحكم الحقيقية المرتبطة به.

ويتيح هذا النظام اختبار سيناريوهات التشغيل المختلفة والتحقق من أداء أنظمة التحكم بدقة وسلامة كاملة، دون الحاجة إلى التعامل مع التيار الكهربائي الفعلي أو إيقاف تشغيل المحطة، ما يضمن جاهزية النظام وموثوقيته قبل التنفيذ الميداني.

وأسهم تطبيق هذا الابتكار في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في خفض التكاليف المرتبطة بأعمال الاختبار والتشغيل، وتقليص الوقت اللازم لتنفيذ المهام، إلى جانب تقليل المخاطر التشغيلية، ما يعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم استمرارية الخدمة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ينسجم هذا الابتكار مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، ويعد ترجمة عملية لنهج الهيئة في جعل الابتكار التطبيقي ركيزة لتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة».

وأضاف: «يبرز جهاز المحاكاة قدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تقنية متطورة تختبر أنظمة أتمتة المحطات الفرعية بكل كفاءة وأمان، ما يسهم في تسريع الإنجاز، وخفض التكاليف، ورفع معايير السلامة».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: «يمثل هذا الجهاز إضافة نوعية لأدوات العمل في قطاع نقل الطاقة، إذ يوفر بيئة اختبار آمنة وفعالة لأنظمة أتمتة المحطات الفرعية، ويسهم في رفع كفاءة فرق العمل، وتسريع إنجاز المهام دون المساس بسلامة الشبكة».