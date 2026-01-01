بنوك توقف إرسال «أو تي بي» عند الشراء الإلكتروني اعتباراً من 6 يناير

أرسلت بنوك عاملة في الدولة، تتركز فيها الحصة الأكبر من المتعاملين، رسائل نصية إلى متعامليها، أول من أمس (31 ديسمبر 2025)، تخطرهم فيها بوقف تلقيهم كلمة السر لمرة واحدة (أو تي بي) (OTP) لإدخالها عند الشراء عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية، وذلك اعتباراً من السادس من يناير الجاري، والاكتفاء فقط بتوثيق المدفوعات عن طريق التطبيق الذكي للبنك.

وذكرت تلك البنوك في نص الرسائل، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه «ابتداء من السادس من يناير 2026، سنتوقف عن إرسال كلمات المرور لمرة واحدة (أو تي بي) عن طريق الرسائل النصية القصيرة لعمليات الشراء باستخدام البطاقات عبر الإنترنت».

وطلبت من المتعاملين تحميل تطبيق البنك على الهاتف المحمول لتوثيق المدفوعات بأمان تام.

وفي يوليو الماضي، انفردت «الإمارات اليوم» بخبر حول اتجاه البنوك العاملة في الدولة تدريجياً، اعتباراً من 25 يوليو 2025، إلى إلغاء استلام المتعاملين كلمات المرور لمرة واحدة (أو تي بي) عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية والتحويلات المالية بكل أنواعها المحلية والخارجية، والانتقال إلى توثيق هذه المعاملات باستخدام التطبيق الذكي عبر الهاتف المحمول.

وجاء في مستند رسمي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه: «بناءً على تعليمات مصرف الإمارات المركزي، يرجى العلم بأنه سيتم تدريجياً إلغاء استلام كلمات المرور لمرة واحدة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وبإمكان العملاء إتمام المعاملات الإلكترونية بكل سهولة عبر التطبيق الذكي، وذلك من خلال اختيار ميزة (التوثيق عبر تطبيق)».

وفي أكتوبر 2025، أنجز عدد من البنوك التحول كلياً نحو استخدام التطبيقات الذكية عبر الهواتف المحمولة في التصديق والموافقة على المدفوعات الإلكترونية، والتحول التدريجي نحو إثبات صحة المعاملات عن طريق قيام المتعامل بالتأكيد عبر خطوات محددة على تطبيق البنك، والتي أكثرها شيوعاً سحب سهم، أو مسحه، للتصديق وإجازة المعاملة.

وأفادت معلومات جمعتها «الإمارات اليوم» حينها من البنوك التي يتركز فيها أكثر من 90% من المتعاملين، بأنه من المنتظر أن يتم التحول كلياً من جانب جميع البنوك قبل نهاية عام 2025، لكن سيتم الإبقاء على خيار إرسال «أو تي بي» للمتعاملين الراغبين في ذلك ممن لا يفضلون استخدام التطبيقات الذكية، بشرط أن يتم تقديم طلب كتابي للبنك بذلك، وبما يعني ضمناً أن الأخير سيرسل «أو تي بي» كلما أجرى المتعامل معاملة عبر الإنترنت «أونلاين»، لكن في الوقت نفسه لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن التعرض للاحتيال أو سحب مبالغ من الحساب بطريقة غير مشروعة نتيجة لذلك.

. البنوك بدأت تدريجياً، من يوليو الماضي، إيقاف إرسال «أو تي بي» عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.