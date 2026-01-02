الأمم المتحدة تقرّ ميزانية 2026 بـ 3.45 مليارات دولار

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميزانيتها العادية لعام 2026، بقيمة 3.45 مليارات دولار، في خطوة مفصلية ضمن مبادرة «UN80» للإصلاح الهيكلي، تضمنت الاستجابة لمقترح الأمين العام بخفض الموارد المالية 15%، وتقليص الوظائف بنحو 19%، وستغطي الميزانية الجديدة الركائز الأساسية لعمل المنظمة، وفي مقدمتها السلم والأمن الدوليان، والتنمية المستدامة.

وفي بيانه أمام أعضاء الجمعية العامة في أعقاب اعتماد الميزانية الاعتيادية، أكد المراقب المالي للأمم المتحدة، شاندرا مولي راماناثان، أن الوصول إلى هذا الاتفاق بالإجماع جاء بعد مفاوضات معقدة، وفي وقت قياسي، محذراً من أن التحدي الأكبر يكمن في المرحلة التنفيذية المقبلة.