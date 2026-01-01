85.2 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» في 2025

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال عام 2025 مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، والمكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم القيادية، إضافة إلى زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وصعد مؤشر السوق بنسبة 17.22% أو ما يعادل 888.42 نقطة خلال عام 2025، مرتفعاً من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر 2024، إلى 6047.09 نقطة في جلسة أمس الأربعاء (آخر جلسات التداول في عام 2025)، وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر 2024، إلى 992.1 مليار درهم في آخر جلسات عام 2025، ليربح رأس المال السوقي ما يناهز 85.2 مليار درهم.

ودعم أداء السوق، خلال العام الماضي، نمو عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 24.4%، وقطاع الصناعة بنسبة 27.9%، إضافة إلى قطاع العقارات الذي سجّل نمواً بنسبة 15.04%.

وخلال العام الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 5.79 مليارات درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 72.67 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 66.87 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 165.2 مليار درهم، بعد التداول على نحو 62.46 مليار سهم، وتنفيذ 3.35 ملايين صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع مؤشر السوق العام (فادجي) بنسبة 6.09% خلال العام الماضي وحتى جلسة أمس، ليغلق عند 9992.72 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«أبوظبي للأوراق المالية»، من ثلاثة تريليونات درهم في نهاية تداولات ديسمبر 2024، إلى 3.139 تريليونات درهم في آخر جلسات ديسمبر 2025، رابحاً نحو 139 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 385.57 مليار درهم، بعد التداول على نحو 102.28 مليار سهم، وتنفيذ 5.68 ملايين صفقة.

إلى ذلك، قال الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمجموعة «Sky Links Capital»، دانيال تقي الدين: «إن 2025 كان عاماً مميزاً لأسواق المال الإماراتية، حيث سجل (دبي المالي) أداء قوياً تفوق فيه على معظم أسواق الخليج، محققاً ارتفاعات جاوزت 17%، بينما شهد سوق أبوظبي نمواً أكثر هدوءاً، مع ارتفاع مؤشره العام بأكثر من 6%».

وأوضح أن الأداء القوي لسوق دبي انعكس على زيادة السيولة، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية إلى 709 ملايين درهم، بزيادة 83% على عام 2024، مع سيطرة واضحة للتداول المؤسسي بنسبة 70%، كما شكل المستثمرون الأجانب 84% من المشترين الجدد خلال 2025.

وأضاف أن البنوك والعقارات كانا المحركين الرئيسين لأسواق المال الإماراتية، مدعومين بزخم الاقتصاد غير النفطي، وتوقع تقي الدين أن يكون عام 2026 واعداً، مع ترقب طروحات نوعية محتملة في كلا السوقين، ما يعكس استمرار ديناميكية الأسواق الإماراتية وقدرتها على جذب المستثمرين النوعيين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، إن سوق دبي المالي سجل أداء قوياً في 2025، حيث نجح في اختراق مستويات تاريخية، مع ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي، كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 48% ليبلغ نحو 13.6 ألف صفقة.

وأوضح أن سوق دبي سجل أداء متميزاً بين المؤشرات الخليجية، متقدماً على أسواق رئيسة، مدعوماً بقوة الأرباح المؤسسية ومكانة دبي كمركز مالي ولوجستي عالمي.

وأشار إلى أن القطاعات المحورية المحركة لسوق دبي كانت العقارات والخدمات المالية، بينما دعمت القطاعات المالية والتكنولوجية - مع بروز الذكاء الاصطناعي كمحور استثماري واعد - سوق أبوظبي.

وتوقع فاليشا أن تواصل أسواق المال الإماراتية مسارها الإيجابي في 2026، مدعومة بنمو الأرباح واستمرار التدفقات الأجنبية، لافتاً أن توقعات الاقتصاد الإماراتي، بنمو يقارب 5%، تُعزّز جاذبية الأسواق المالية وتدعم الأداء المستقبلي للمؤشرات.

. 165.2 مليار درهم سيولة أسهم «دبي المالي» خلال العام الماضي.