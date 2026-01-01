انضمام «الواحة كابيتال» إلى «فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»

أعلنت شركة الواحة كابيتال، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج أسهمها ضمن مكونات «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية»، الذي أُطلق حديثاً كأول مؤشر مرجعي متخصص في المنطقة لقياس أداء الأسهم التي تركز على الدخل.

ويضم المؤشر الجديد - الذي دشّنه سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالشراكة مع «فوتسي راسل»، في مطلع ديسمبر الماضي -، 17 شركة مساهمة استحوذت مجتمعة على ما يزيد على 70% من إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2025، ويهدف المؤشر إلى تسليط الضوء على الشركات التي تتميز بقوة واستمرارية توزيعات أرباحها، ما يوفر معياراً يتسم بالشفافية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد دخل دورية ومستقرة.

وقال مدير الإدارة في «الواحة كابيتال»، محمد حسين النويس: «يعكس إدراج الشركة في (مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية) متانة مركزنا المالي، وانتظام تدفقات أرباحنا واستدامتها».

وأضاف: «تستند قدرتنا على تقديم توزيعات أرباح مجزية على المدى الطويل إلى نموذج أعمالنا المتنوع الذي يرتكز على استراتيجية منضبطة في تخصيص رأس المال، ومع استمرار أسواق المال في أبوظبي بجذب اهتمام المستثمرين العالميين، نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل، وضمان عوائد دخل ثابتة وموثوقة لمساهمينا الكرام».

وذكرت «الواحة كابيتال» أنها تمتلك سجلاً حافلاً بالاستمرارية في توزيع الأرباح، مدعوماً بقدرة قوية على توليد التدفقات النقدية عبر منصتها الاستثمارية المتنوعة، وكانت الشركة أقرت في عام 2024 توزيعات نقدية بلغت 10 فلوس للسهم الواحد من صافي أرباحها.

ويغطي «مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية» مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات المالية والطاقة والقطاع الصناعي، والقطاعات الاستهلاكية والمواد الأساسية.