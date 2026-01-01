ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من يناير 2026

توقعت شركة طيران الإمارات ذروة كبيرة في حركة السفر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري 2026، مع تسجيل أعداد مرتفعة من رحلات المغادرة والوصول، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير.

وأوصت «طيران الإمارات» المسافرين بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات، مع مراعاة احتمالية الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المطار وامتلاء مواقف السيارات، وارتفاع كثافة الحركة داخل المطار، كما دعتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي تتيح لهم تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة.

وأوضحت الناقلة أنه يمكن للمسافرين توفير الوقت في المطار، من خلال إنجاز إجراءات السفر في مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي، الذي يتيح لمتعاملي «طيران الإمارات» مواقف سيارات مجانية لإنهاء إجراءات السفر، وتسليم الأمتعة قبل موعد الرحلة بمدة تصل إلى 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

وأضافت أن المتعاملين الذين ينهون إجراءات السفر، ويسلمون أمتعتهم في هذا الموقع حتى 15 يناير، يحصلون على مكافأة قدرها 2500 ميل من برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لكل مسافر، مبينة أن مركز إنجاز إجراءات السفر يعمل يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتعاملين أيضاً إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مركز «طيران الإمارات» في محطة حافلات عجمان المركزية، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى أربع ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تتيح لمتعامليها خيار إنجاز إجراءات السفر من المنزل في دبي والشارقة، حيث يتولى موظفو الناقلة إنجاز إجراءات السفر في منزل المتعامل أو في الفندق أو المكتب، بما يتيح للمسافرين الوصول إلى المطار لاحقاً ومعهم حقائب اليد فقط، مشيرة إلى أنه يتعين حجز هذه الخدمة قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 24 ساعة.

ونصحت الناقلة بالحجز المبكر لتفادي عدم توافر الخدمة، موضحة أن خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل تُقدَّم مجاناً لمتعاملي الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية لبرنامج «سكاي واردز».

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أن «مترو دبي» يوفر وسيلة سريعة ومريحة للوصول إلى المبنى (رقم 3) في مطار دبي الدولي، من خلال خط المترو الأحمر الذي يتيح وصولاً مباشراً إلى المطار، داعية المسافرين للوصول إلى مطار دبي الدولي قبل أربع ساعات من موعد الإقلاع المحدد، لضمان توافر الوقت الكافي لإنهاء إجراءات السفر في حال لم يتم إجراؤها مسبقاً عبر تطبيق «طيران الإمارات» أو الموقع الإلكتروني، كما حثت الناقلة جميع المسافرين على اختيار مقاعدهم مسبقاً والتأكد من صلاحية جميع وثائق السفر.