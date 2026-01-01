«طيران الإمارات» تنقل 55.6 مليون مسافر خلال 2025

رسّخت شركة طيران الإمارات حضورها خلال عام 2025 كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، بعدما نقلت 55.6 مليون مسافر عبر نحو 180 ألفاً و580 رحلة، حلّقت خلالها لمسافات تعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 29 ألف مرة، كما أبرمت طلبيات لشراء 73 طائرة جديدة.

وذكرت الناقلة، في بيان، أمس، أنه مع احتفالها بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها، في أكتوبر الماضي، فإن ما ميّز عام 2025 لم يكن الاحتفال بالإنجازات السابقة، بقدر ما كان رسماً واضحاً لملامح مستقبل السفر بـ«تميز دائم».

وعرضت «طيران الإمارات» أبرز 10 محطات شكّلت ملامح عام 2025 لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، إذ شهد مطلع يناير 2025 تشغيل أول طائرة من طراز «إيرباص A350» برحلة افتتاحية إلى إدنبرة، ومنذ ذلك الحين توسعت شبكة هذا الطراز سريعاً لتشمل 18 مدينة تخدمها حالياً 16 طائرة، على أن تمتد الشبكة إلى الأميركتين مع بدء التشغيل إلى مونتريال في فبراير 2026.

كما واصلت «طيران الإمارات» خلال عام 2025 توسّعها في القارة الآسيوية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي «شينزن» و«هانغتشو» في البر الرئيس للصين، إلى جانب تشغيل رحلات إلى «دا نانغ» في فيتنام، و«سيام ريب» في كمبوديا، عبر العاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت «طيران الإمارات» أنه استجابة للإقبال المتزايد من المتعاملين، فقد واصلت إدخال طائرات جديدة من طراز «إيرباص A350» ومحدّثة من طراز «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، مزوّدة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تخدم حالياً نحو 70 مدينة على متن أكثر من 100 طائرة، بما يشكّل نحو 40% من أسطول «طيران الإمارات» المخصص لنقل الركاب.

وكشفت «طيران الإمارات» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025 عن تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك» على متن 232 طائرة، فيما يبدأ التنفيذ على طائرات «بوينغ 777»، في وقت ستصبح فيه «طيران الإمارات» أول ناقلة في العالم تشغّل طائرات «إيرباص A380» مزوّدة بهذه التقنية مطلع عام 2026.

كما أعلنت «طيران الإمارات» خلال عام 2025 عن تسع صفقات وشراكات رياضية كبرى، شملت توقيع اتفاقيات جديدة وتجديد أخرى قائمة، ما رسّخ مكانتها كإحدى أكثر العلامات التجارية حضوراً في عالم الرعاية الرياضية عالمياً حتى ثلاثينيات القرن الحالي.

وأطلقت «طيران الإمارات» خدمة «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، التي تتيح نقل الشحنات مباشرة على متن طائرات الركاب دون المرور بمحطات وسيطة، وسرعان ما توسعت الخدمة لتشمل 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026، محققة متوسط زمن توصيل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

ورسّخت «طيران الإمارات» مكانتها الريادية في مجال السفر الميسر، بعد أن أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ«ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد»، حيث جرى تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.

كما أطلقت الناقلة مركز السفر الميسر والشامل على موقعها الإلكتروني، والذي يوفر أدوات تصفح سهلة الاستخدام، وأدلة حسية رقمية، وخدمات دعم منظمة حسب نوع الإعاقة أو مرحلة الرحلة.

وواصلت «طيران الإمارات» في 2025 الارتقاء بتجربة السفر الفاخرة والعائلية، عبر حزمة من التحسينات على الأرض وفي الأجواء، منها افتتاح منطقة إنجاز إجراءات السفر الحصرية لمتعاملي الدرجة الأولى في مبنى المسافرين (رقم 3) في مطار دبي الدولي، كما كشفت الناقلة عن تفاصيل جديدة لخدمة الدرجة الأولى على متن الطائرات، وافتتحت مركز التميز في الضيافة بدبي، لتدريب ما يقارب 25 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة الجوية وفق معايير الضيافة الراقية المستوحاة من مطاعم النجوم العالمية.

دعم الأطفال الأقل حظاً

واصلت مبادرة «Aircrafted KIDS»، التابعة لـ«طيران الإمارات»، توزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر يدوية الصنع على أطفال من الفئات الأقل حظاً بثماني دول، في إفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة غير حكومية تدعم التعليم.

وشملت المبادرة توزيع أكثر من 1300 حقيبة في إفريقيا (زامبيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا)، و700 حقيبة في آسيا (الهند، وبنغلاديش، وباكستان)، وأكثر من 1600 حقيبة في الشرق الأوسط (مصر والأردن). وتعتزم «طيران الإمارات» توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً إضافية خلال عام 2026.