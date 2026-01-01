«ديوا» تُجري عمليات صيانة استباقية وفحصاً شاملاً للشبكات

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) جاهزيتها التامة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة والجودة، بما يدعم احتياجات إمارة دبي خلال مختلف المناسبات والفعاليات، لافتة إلى أنها تواصل تكثيف جهودها من خلال نشر فِرَق العمل من المهندسين والفنيين في مختلف أنحاء الإمارة، لضمان استمرارية تقديم خدمات موثوقة على مدار الساعة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة، تعتمد على أحدث التقنيات التحويلية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما نحرص على تكامل جهودنا مع بقية المؤسسات الحكومية في دبي لإخراج مختلف فعاليات الإمارة، بما يليق بسمعة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الكبرى على مستوى العالم، وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً في جودة الخدمات».

وتابع: «حققنا رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي أقل من دقيقة انقطاع واحدة (0.94 دقيقة) لكل مشترك سنوياً خلال عام 2024، ما يعكس قدرة الهيئة العالية على استعادة الخدمة خلال الأعطال أو الحالات غير المخطط لها».

وقال الطاير: «تضمنت خطط الهيئة خلال احتفالات العام الجديد 2026 تنفيذ عمليات الصيانة الاستباقية، والفحص الشامل للمحطات والشبكات. كما تعتمد الهيئة أنظمة التحليل التنبئي لمراقبة أداء شبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة والتحليل الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن استقرار الشبكات، وسرعة الاستجابة لأي تطورات تشغيلية، وتوفير تجربة سلسة وآمنة للجميع».