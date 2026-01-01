الذهب يتجه لأفضل أداء سنوي منذ 46 سنة

استقر الذهب، أمس، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى مكاسبه السنوية خلال أكثر من أربعة عقود، في حين تراجعت المعادن النفيسة الأخرى بحدة، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع قياسي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4345.75 دولاراً للأوقية «الأونصة»، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولاراً، يوم الجمعة الماضي، فيما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4365 دولاراً للأوقية، وارتفع المعدن النفيس 66% خلال عام 2025، مسجلاً أكبر مكاسب سنوية منذ عام 1979.

بدورها، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.5% إلى 73.06 دولاراً للأوقية، أمس، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً، الإثنين الماضي.

وارتفعت الفضة بأكثر من 150% منذ بداية عام 2025، متجاوزة الذهب بكثير، في وقت تتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

من جهته، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 12% إلى 1932.55 دولاراً للأوقية، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولاراً الاثنين الماضي.

وانخفض البلاديوم 7.1% إلى 1496.75 دولاراً للأوقية، ويتجه لإنهاء العام مرتفعاً بنسبة 65%، وهو أفضل أداء له منذ 15 عاماً.