رأس الخيمة تتجه إلى توسيع محفظتها الفندقية واستقبال علامات عالمية فاخرة

أكد مسؤولون بقطاع الضيافة والسياحة في رأس الخيمة أن نِسَب الإشغال المرتفعة، التي حققتها فنادق الإمارة قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، تجسد نجاح الاستراتيجيات الترويجية التي تنتهجها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لافتين إلى أن الإمارة تضيف معالم سياحية نوعية، ومراكز تسوق حديثة أصبحت وجهات جاذبة للسياح.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الطلب يشهد نمواً ملحوظاً من الأسواق المحلية والدولية، مشيرين إلى نِسَب إشغال مرتفعة جاوزت 90%.

ووفقاً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فإن الإمارة تتجه إلى توسيع محفظتها الفندقية خلال السنوات المقبلة، في إطار خطتها لمضاعفة عدد الغرف الفندقية ليصل إلى نحو 16 ألف غرفة فندقية، مع قرب افتتاح عدد من المشروعات الفندقية الجديدة، كما تستعد لاستقبال مجموعة علامات فندقية عالمية فاخرة.

استراتيجيات الترويج

وتفصيلاً، أكد نائب الرئيس لتنمية سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إياد راسبيه، أن نسب الإشغال المرتفعة التي حققتها فنادق الإمارة قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، تجسد نجاح الاستراتيجيات الترويجية التي تنتهجها الهيئة.

وأضاف أن «هذا الزخم السياحي يُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، ويُعزّز تنافسية القطاع السياحي على مستوى الدولة والمنطقة، مستنداً إلى تنوع المنتج السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار».

وأشار راسبيه إلى أن إمارة رأس الخيمة تمضي بخطى ثابتة خلال الأعوام الأخيرة في إضافة معالم سياحية نوعية، ومراكز تسوق حديثة، أصبحت وجهات جاذبة للسياح من مختلف دول العالم، إلى جانب تنامي حضورها في صناعة الفعاليات والترفيه، مؤكداً أن ما تتمتع به الإمارة من مقومات سياحية متنوعة تجمع بين الشواطئ والجبال والطبيعة البرية، يُعزّز قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار.

نمو ملحوظ

من جانبه، قال المدير العام في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، كاميرون ماكنيلي، إن المنتجع يسجل خلال الفترة الحالية نسب إشغال مرتفعة تعكس الأداء الإيجابي لقطاع الضيافة في الإمارة عموماً.

وأوضح ماكنيلي أن الطلب يشهد نمواً ملحوظاً من الأسواق المحلية والدولية، مدعوماً بتنوع التجارب التي يقدمها المنتجع، إلى جانب الحملات الترويجية والتسويقية التي تقودها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والشراكات الاستراتيجية مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات.

وأضاف أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة مفضلة للعائلات والأزواج والباحثين عن الاستجمام، ما انعكس على ارتفاع معدلات الإشغال واستدامة الأداء القوي على مدار العام.

وأشار ماكنيلي إلى أن الحجوزات تتم عبر قنوات متعددة تشمل الحجوزات المباشرة، ووكلاء السفر، والمنصات الرقمية، بينما يتجاوز متوسط مدة الإقامة في «منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب» يومين إلى ثلاثة أيام، سواء للزوار المحليين أو الدوليين، ما يعكس تنوع الأنشطة والتجارب السياحية التي تشجع الضيوف على إطالة فترة الإقامة.

إشغال مرتفع

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لـ«مجموعة فنادق بن ماجد» في رأس الخيمة، أشرف صالح، إن «المجموعة حققت نسب إشغال مرتفعة، وبلغت الطاقة الاستيعابية القصوى قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة، مدفوعة بالإقبال المتزايد من السياح من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «يعكس هذا الطلب المكانة المتنامية التي تحتلها الإمارة باعتبارها وجهة سياحية مفضلة للاحتفالات الموسمية، لاسيما في ظل تنوع العروض الفندقية والباقات الخاصة المصممة لتلبية تطلعات مختلف الشرائح، بما يُسهم في تعزيز تجربة الضيوف خلال فترة الاحتفالات».

وأشار إلى أن ديسمبر 2025 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب إشغال الغرف الفندقية للمجموعة تجاوز 90%، مؤكداً أن المنافسة المتزايدة في القطاع الفندقي لاستقطاب الوفود السياحية تصب في مصلحة الزوار بالدرجة الأولى، من خلال تنوع البرامج الترفيهية والفعاليات والخدمات التي تقدّمها الفنادق على مدار العام.

توسع فندقي

ووفقاً لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، فإن الفنادق والمنتجعات في الإمارة تشهد معدلات إشغال مرتفعة تعكس الزخم المتنامي للحركة السياحية، مدعومة بحملات ترويجية مكثفة، وشراكات استراتيجية مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات، إضافة إلى تنوع المنتج السياحي الذي تلبيه الإمارة لمختلف شرائح الزوار.

وذكرت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن رأس الخيمة تتجه إلى توسيع محفظتها الفندقية خلال السنوات المقبلة، في إطار خطتها لمضاعفة عدد الغرف الفندقية ليصل إلى نحو 16 ألف غرفة فندقية، مع قرب افتتاح عدد من المشروعات الفندقية الجديدة، من بينها نُزُل «سايج» الجبلي الصديق للبيئة التابع لمجموعة «مانتيس»، وفندق «روتانا مانغروف»، إلى جانب منتجع «وين جزيرة المرجان».

كما تستعد الإمارة لاستقبال مجموعة علامات فندقية عالمية فاخرة مثل: «جانو» و«جي دبليو ماريوت»، و«نوبو» و«دبليو» و«فورسيزونز»، و«نيكي بيتش» و«فيرمونت» وغيرها، ما يُعزّز مكانتها وجهة سياحية عالمية تجمع بين الفخامة والطبيعة والتجارب المتنوعة.

نمو سياحي

وعلى صعيد الأداء السياحي، سجلت رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 9% في إيرادات السياحة، مع استقبال أكثر من 654 ألف زائر، وهو أعلى عدد زوار يتم تسجيله خلال فترة ستة أشهر، بنمو سنوي بلغ 6%، بينما استقبلت الإمارة خلال عام 2024 نحو 1.28 مليون زائر.

وبحسب الهيئة، تُعدّ دولة الإمارات السوق الكبرى من حيث الحجوزات، خصوصاً للإقامات القصيرة والعطلات العائلية، بينما تتصدر روسيا قائمة الأسواق الدولية المصدّرة للزوار إلى رأس الخيمة، تليها المملكة المتحدة وألمانيا، إلى جانب كازاخستان والهند كأسواق واعدة تشهد نمواً متسارعاً.

وسجلت الإمارة خلال النصف الأول 2025 نمواً لافتاً في أعداد الزوار من أسواق شهدت تعزيزاً في الربط الجوي المباشر مع مطار رأس الخيمة، من بينها رومانيا بنسبة 65%، وبولندا 56%، وأوزبكستان 47%، وبيلاروسيا 30%، والهند 25%.

توقعات إيجابية في 2026

تتوقع مؤشرات السوق استمرار نمو الطلب على الإقامات الفندقية في رأس الخيمة، خلال عام 2026، مدفوعاً بالتوسع الفندقي المرتقب، وتعزيز الربط الجوي، وتزايد ثقة الأسواق العالمية بالوجهة، ما يدعم النمو المستدام لقطاع السياحة، ويُعزّز تنافسية الإمارة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية.