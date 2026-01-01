حظر أدوات المائدة «البلاستيكية» يدخل حيز التنفيذ اليوم

يبدأ اليوم، الأول من يناير 2026، تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022، الذي يقضي بحظر استيراد أو إنتاج أو تداول مجموعة جديدة من «المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد».

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة، في بيان أصدرته سابقاً، أن الحظر يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون والماصّات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم (الفوم)، كما يشمل القرار حظراً شاملاً على «الأكياس ذات الاستخدام الواحد» مهما كانت المواد المصنوعة منها، بما في ذلك الورقية، إذا كان سُمكها يقل عن 50 ميكروناً، بدءاً من التاريخ ذاته.

ولفتت الوزارة إلى أنه لضمان انسيابية الحركة التجارية ودعم القطاع الصناعي، فقد أشارت إلى وجود استثناءات محددة من هذا الحظر، تشمل المنتجات المعدة للتصدير، حيث يُسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج الدولة، بشرط وضع «وسم» واضح يبين ذلك، مع منع تداولها في أسواق الدولة، كما تُستثنى الأكياس والمنتجات المصنوعة من مواد معادٍ تدويرها في الدولة، تشجيعاً لصناعة التدوير المحلية، وتشمل الاستثناءات كذلك: أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، ولفائف الأكياس الرقيقة جداً المستخدمة لحفظ الأغذية الطازجة، مثل اللحوم والخضراوات والخبز، وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب.

ودعت الوزارة المنشآت والأسواق والمورّدين كافة إلى الالتزام الكامل ببنود القرار، والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف الدولة البيئية.

وكانت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، قالت إن تفعيل هذا القرار يُمثّل محطة مفصلية في مسيرة الدولة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.