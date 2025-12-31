انخفاض أسعار الوقود لشهر يناير 2026
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يناير 2026 والتي جاءت على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.55 درهم لكل لتر.
- البنزين "سوبر 98": 2.53 درهم لكل لتر.
- البنزين "خصوصي 95": 2.42 درهم لكل لتر.
- البنزين "إي بلس 91": 2.34 درهم لكل لتر.
وكانت أسعار الوقود خلال شهر ديسمبر 2025 على النحو التالي:
- وقود الديزل: 2.85 درهم لكل لتر.
- البنزين «سوبر 98»: 2.70 درهم لكل لتر.
- البنزين «خصوصي 95»: 2.58 درهم لكل لتر.
- البنزين «إي بلس 91»: 2.51 درهم لكل لتر.
