اعتباراً من يناير 2026.. شهادات التسجيل الضريبي إلكترونية ومجاناً

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب استحداث رسمين جديدين اعتباراً من الأول من يناير 2026، وإلغاء رسوم خدمتَي إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة (جديدة/بدل فاقد)، وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة (جديدة/بدل فاقد)»، لتصبح إلكترونية ومجانية لجميع المسجلين.

وتفصيلاً، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020، بشأن رسوم الخدمات التي تقدّمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتباراً من الأول من يناير المقبل 2026.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب القرار الجديد تم استحداث رسمين جديدين أُضيفا إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدّمها الهيئة: هما خدمتا «طلب إبرام اتفاقية تسعير مسبقة أحادية لأول مرة»، و«طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مسبقة أحادية»، وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان الكفاءة والفاعلية في إجراءات التقديم بالنسبة للخاضعين للضريبة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم بموجبه إلغاء الرسوم المتعلقة بخدمتي «إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة (جديدة/بدل فاقد)»، و«إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة (جديدة/بدل فاقد)»، حيث ستقوم الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، تتضمن رمز استجابة سريعة (QR Code) يتيح التحقق من حالة التسجيل إلكترونياً، بما يغني عن الشهادات الورقية، ويعزّز سهولة الوصول للخدمات.