«ديوا»: تحسين أداء منظومات الطاقة الشمسية

حقق نظام الرصد التلقائي لتراكم الغبار والأتربة على الألواح الكهروضوئية، الذي طورته هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، نتائج ملموسة في تحسين الأداء التشغيلي لمنظومات الطاقة الشمسية، وأظهرت نتائج الاختبارات الميدانية للنموذج الأولي، المثبّت في مواقف المبنى الرئيس للهيئة، فاعلية الجهاز في تقليل الفاقد الناتج عن تراكم الغبار والأتربة بنسبة 10%، مع خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بأعمال التنظيف والصيانة.

وتعتمد آلية عمل النظام على تحليل مستوى الإشعاع الشمسي، ومقارنة الإنتاج الفعلي من الألواح الشمسية مع الإنتاج المثالي المتوقع وفق ظروف تشغيل محددة مسبقاً.